«Эта зима для Европы будет холодной, следующая — полярной». Вучич и Эрдоган обсудили Украину и энергетику

Президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с главой Сербии Александром Вучичем заявил, что Запад поставляет Украине некачественное вооружение и ведет провокационную политику в вопросе российско-украинского урегулирования. По его мнению, это не приведет к нужному результату и не приблизит мир. Вучич в свою очередь заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая может стать полярной.

Президенты Сербии и Турции Александр Вучич и Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров высказались об энергетическом кризисе в Европе, выразили опасения по поводу достижения мирного компромисса на Украине и предостерегли Запад от недооценки России.

«Запад заявляет о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, столько отправляют на Украину», — считает турецкий лидер.

По его мнению, позиция Запада в этом конфликте ошибочна, а провокации в адрес России не приблизят мир на Украине. Он убежден, что «сбалансированная» политика Анкары более продуктивна, однако «нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится».

«Существует политика, которая основана на провокациях. До тех пор, пока вы ведете эту провокационную войну, вы не сможете добиться каких-либо результатов. <…> Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Также он считает, что Россию стоит воспринимать всерьез, а позиция Запада в данном вопросе ошибочна. «ФРГ действует как враг России». Медведев объяснил, почему у немцев проблемы с газом Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия — это ненадежный поставщик энергоносителей, так как якобы... 04 сентября 20:27

«Я не предвижу скорого завершения конфликта на Украине. Но тем, кто всерьез недооценивает Россию, могу сказать, что они ошибаются. Россия не входит в число тех стран, которые можно не воспринимать всерьез», — заключил Эрдоган.

«Полярная зима»

Говоря о российско-украинском урегулировании, Александр Вучич заявил, что не верит в возможность скорого решения конфликта.

«Лучше всего бы было, чтобы прекратилась война, и все люди — и одна, и другая стороны — стремились к компромиссным решениям. Но чтобы не выглядеть глупым в обществе, я вам сразу скажу, что не думаю, что это может случиться. Потому что я знаю, хорошо знаю, что происходит. Знаю, как и кто хочет поражения противника, а не компромисса», — сказал сербский лидер.

Также Вучич полагает, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — полярной.

«Что касается заявления президента России Владимира Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: Эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», — сказал Вучич.

Кроме того, он высказал непонимание, как ЕС планирует вводить потолок цен на российский трубопроводный газ.

«Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял, как это они введут потолок цены на газ? А остальные четыре меры разумные, хорошие меры», — сказал он.

Напомним, 2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на российский газ в ЕС. В этот же день главы Минфинов стран G7 заявили о намерении ввести потолок цен и на российскую нефть

«Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу», — заявила фон дер Ляйен.

На фоне этих заявлений «Газпром» остановил единственную турбину «Северного потока», объяснив это протечками на агрегатах. На следующий день подача топлива возобновилась.