08 сентября 2022, 08:20 Политика Военная операция РФ на Украине. День 197-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 197-й день Михаил Родионов

close 100% Бойцы ЧВК «Вагнер» передвигаются на трофейном автомобиле на окраине Бахмута в Донецкой области Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава МАГАТЭ Гросси считает, что поиск виновных в ситуации на ЗАЭС помешал бы миссии агентства. США не признают силового изменения границ Украины, референдумы в Донбассе и других областях будут незаконными, заявила постпред Вашингтона при ООН Томас-Гринфилд. Постпред России в ООН Небензя отверг заявления о существовании фильтрационных лагерей для украинских беженцев. Глава Запорожья Балицкий поддержал инициативу провести референдум о вхождении в состав РФ 4 ноября.