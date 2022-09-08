Военная операция РФ на Украине. День 197-й

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 16 сентября, сообщила Росавиация.
Попытка найти виновного в создании ситуации, которая ведет к реальному риску радиоактивных утечек на Запорожской АЭС, помешала бы миссии МАГАТЭ по обеспечению безопасности объекта, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» в зоне проведения специальной в.оенной операции
США никогда не признают изменения границ Украины с применением силы, заявила постпред Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд. Референдумы на территории Донбасса, Запорожья и Николаевской области не будут иметь реальной юридической силы, утверждает она.
Обвинения США в адрес России относительно создания «фильтрационных лагерей» на Украине не совпадают с фактами и статистикой, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.