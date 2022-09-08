«В строгой секретности». Блинкен посетил Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Associated Press. Он встретился с высокопоставленными украинскими чиновниками и рассказал им, что Соединенные Штаты намерены выделить стране еще около миллиарда долларов. Как уточняет Bloomberg, поездка прошла «в строгой секретности», Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Необъявленный визит

Энтони Блинкен объявил в Киеве о выделении двух миллиардов долларов военной помощи США Европе, пишет Associated Press. Его необъявленный визит в украинскую столицу состоялся в то время, когда администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сообщила о новом пакете военной помощи Киеву и другим европейским странам. WSJ: Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок оружия союзникам США Пентагон создал рабочую группу с целью ускорить поставки оружия союзникам Вашингтона. Об этом сообщила... 03 сентября 08:41

«На встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками Блинкен сказал, что администрация Байдена уведомила Конгресс о своем намерении предоставить долгосрочное иностранное военное финансирование в размере двух миллиардов долларов Украине и 18 ее соседям, включая страны НАТО и региональных партнеров по безопасности, которые «наиболее подвержены риску начала российской агрессии», — говорится в статье.

Издание уточнило, что после предполагаемого одобрения инициативы Конгрессом ожидается, что около одного миллиарда долларов из этой суммы пойдет Украине, а остальная часть будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.

«Средства будут направлены на то, чтобы помочь этим странам «сдерживать и защищаться от возникающих угроз их суверенитету и территориальной целостности» путем усиления их военной интеграции с НАТО и противодействия «российскому влиянию и агрессии», — сообщается в материале со ссылкой на Госдепартамент США.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что новый пакет помощи вновь «демонстрирует непоколебимую приверженность» США «будущему Украины как демократического, суверенного и независимого государства, а также безопасности союзников и партнеров по всему региону». В Белом доме высказались о возможной будущей поездке Байдена в Киев Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома... 24 августа 23:48

Авторы статьи отметили, что это финансирование пойдет в дополнение к пакету с тяжелым вооружением, боеприпасами и бронетехникой на сумму 675 млн долларов, который предназначается только для Украины.

Согласно данным Associated Press, вместе с новыми взносами общая стоимость выделенной США помощи Украине достигла 15,2 млрд долларов с момента вступления Байдена в должность.

Агентство Bloomberg уточнило, что во время визита Энтони Блинкен около получаса пообщался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он также посетил детскую больницу в Киеве, где встретился с некоторыми пациентами. Согласно данным издания, он также встретился с Патроном — джек-рассел-терьером, «который помог украинским военным найти более 200 мин, установленных российскими войсками».

Два миллиарда для Европы

Министр обороны США Ллойд Остин, который находится в Германии для встречи Контактной группы по Украине, объявил в четверг о дополнительном пакете новой военной техники на сумму до 675 млн долларов, сообщает Bloomberg. NBC News: США намерены вложить деньги для Киева в разработку оружия Новый транш военной помощи Киеву от Вашингтона включает средства на оборудование, которое только... 24 августа 08:51

Она включает в себя мобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также противоракетные комплексы, бронемашины, гаубицы, гранатометы и другое вооружение. Оборудование будет взято из запасов США.

На прошлой неделе Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 11,7 млрд долларов в виде помощи в области безопасности и экономики для Украины в первом квартале 2023 финансового года. Это, по словам источника издания — одного американского чиновника — было срочной просьбой. Еще в мае президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий помощь Украине в размере 40 млрд долларов.

«Поездка Блинкена в Киев последовала за призывами Международного агентства по атомной энергии установить зону безопасности вокруг украинской Запорожской атомной электростанции, которая получила повреждения и остается под контролем России. На прошлой неделе это место посетила группа МАГАТЭ», — говорится в статье.

Также отмечается что этот визит Блинкена «был проведен в строгой секретности». Госсекретарь США ехал в Киев на поезде 11 часов, чтобы не пользоваться воздушным пространством Украины.

«О нем (визите — «Газета.Ru») не объявляли заранее, и репортеров <...> оставили в Польше, тогда как он (Блинкен — «Газета.Ru») отправился в одиннадцатичасовое путешествие на поезде в Киев», — рассказали в издании.