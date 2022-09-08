«Вам здесь не рады». Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыты для россиян

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября въезд для россиян, даже если у них в паспорте есть действующая шенгенская виза. Запрет на въезд касается лиц, путешествующих с туристической целью. Желающим въехать в одну из этих стран с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам въезд по-прежнему открыт. Одновременно с этим Латвийская православная церковь объявила о независимости от РПЦ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти закроют въезд гражданам России вне зависимости от того, какой страной выдана их шенгенская виза. Военная операция РФ на Украине. День 197-й Администрация Харьковской области сообщила о входе резервных соединений вооруженных сил в регион... 09 сентября 00:00

«С 00:00 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через внешние границы для граждан Российской Федерации, независимо от того, какой страной выдана шенгенская виза. <...> Призыв к российским гражданам такой: не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — сказал он на пресс-конференции правительства (цитата по ТАСС).

По словам Рейнсалу, аналогичные ограничения на въезд введут еще три страны. «Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», — сообщил он.

На сайте польского правительства уже опубликовано совместное заявление четырех стран: «Временные национальные меры, основанные на общем подходе, должны вступить в силу отдельно в каждой стране до 19 сентября 2022 года».

«Мы подчеркиваем, что это не полный запрет на въезд и что взаимно согласованные обоснованные исключения будут сохранены для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий, транзита для путешествующих в и из Калининграда и т. д.», — говорится в документе.

Еврокомиссия 6 сентября утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В ближайшие дни его должен одобрить Совет ЕС, и оно вступит в силу до 12 сентября.

Закрыть россиянам въезд в Европу предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, изоляция позволит «призвать к ответственности» все население России.

«Россия — открытая»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала ответные меры на ограничения въезда в Евросоюз, при этом подчеркнув, что при принятии любых решений интересы граждан РФ «будут в приоритете». Российским спортсменам запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу Власти Польши, Эстонии, Латвии и Литвы согласовали ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону. 08 сентября 21:56

«Абсолютным приоритетом при проработке ответных мер, а они, конечно, последуют на недружественную политику Евросоюза, будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия не станет «закрываться от жителей Евросоюза», потому что является «открытой, подлинно свободной страной, которая с уважением относится ко всем народам вне зависимости от интеллектуальных способностей их элит».

«Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, безусловно, будут иметь возможность это сделать», — пообещала она.

Представитель дипведомства выразила уверенность, что приостановка ЕС действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ не отвечает интересам самих европейцев. «За абсурдным заявлением о том, что российские туристы якобы представляют угрозу национальной безопасности стран Евросоюза стоит желание коллективно наказать наших сограждан за проявленный ими в последние месяцы патриотизм, поддержку спецоперации и, по большому счету, бездумная реализация указаний Вашингтона», — считает дипломат.

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс раскритиковал запрет на въезд российских артистов в Прибалтику, заявив, что деятели культуры не должны страдать из-за политической ситуации. «Это настолько сложный процесс. Все равно, что я скажу — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать, — сказал он, посетовав, что время фестивалей в Юрмале ушло. «Хорошо началось в советское время когда-то, но конец как был, так был. Там уже решали все деньги», — добавил Паулс.

Независимость от РПЦ

Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП). Поправки предусматривают, что ЛПЦ со всеми епархиями, приходами и учреждениями становится полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами страны. Устав церкви будет обновлен до 31 октября.

Авторы законопроекта в аннотации к нему объясняли необходимость изменений тем, что РПЦ «как на уровне церковного руководства, так и на уровне духовенства оправдывает войну».

В РПЦ осудили самостоятельное провозглашение сеймом Латвии автокефалии ЛПЦ, заявив об отсутствии у парламентариев полномочий принимать такие решения. «Нечастый случай: парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» — заявил ТАСС советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Латвийская православная церковь с 1992 года имеет статус самоуправляемой в составе Русской православной церкви.