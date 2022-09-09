Военная операция РФ на Украине. День 198-й

Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценили текущие затраты на восстановление Украины в $349 млрд — РИА.
Власти Киева назвали одну из улиц города именем лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
«В Соломенском районе Киева появилась улица имени президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева», — указал парламентарий. Эта улица расположена в Соломенском районе на западе Киева. Ранее она называлась Искровская — в честь газеты «Искра», органа Российской социал-демократической рабочей партии.
По указанию президента Дудаева была сформирована комиссия по замене светских судов шариатскими, в качестве основы шариатского законодательства и судопроизводства был взят суданский Уголовный кодекс. МВД и Генпрокуратура России неоднократно выступали с критикой деятельности шариатских судов, их обвиняли в попустительстве преступникам.На фото: первый президент Чеченской Республики Джохар Дудаев (на фото слева), 1994 годРИА «Новости»
Два человека погибли в Донецке в результате украинского обстрела, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
Следственный комитет возбудил 27 уголовных дел за последний месяц в отношении украинских военнопленных — ТАСС.
Первые 59 жителей ЛНР из города Красный Луч и Перевальского района получат денежную компенсацию за жилье, разрушенное украинскими войсками в ходе боевых действий, сообщила заместитель председателя правительства республики Елена Костенко — ТАСС.
Чехия и США будут оказывать Украине все виды помощи, необходимой для победы в происходящем в этой стране конфликте, до тех пор, пока это требуется, заявили министр обороны Чехии Яна Чернохова и глава Пентагона Ллойд Остин.
ВСУ наносят удары из РСЗО HIMARS по гражданской инфраструктуре и мирному населению в Купянском районе Харьковской области, утверждает глава администрации района Максим Губин — ТАСС.
«Украинский десант, который в ночь на пятницу пытался высадиться около Энергодара, для переправы через Днепр использовал 15 быстроходных катеров, их подпустили к берегу и накрыли артиллерией», — утверждает председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не видит необходимости зеркального ответа на решение Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим с Россией.
В беседе с «Газетой.Ru» политик заявил, что в первую очередь стоит обратить внимание на страны Прибалтики, которые с 19 сентября закрывают въезд для россиян с шенгенскими визами.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил после встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге, что НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет угрозы для РФ. Он добавил, что НАТО является оборонительным союзом.
⚡️Российские военные перебрасывает бронетехнику и личный состав на харьковское направление — РИА.
Арест политика Ильи Яшина, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, продлен на два месяца. Он останется под стражей до 12 ноября, сообщается в Telegram-канале муниципального депутата по Красносельскому району Москвы.
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы, 13 июля 2022 годаАнтон Денисов/РИА «Новости»
❗️Военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области Украины, сказал глава администрации региона — РИА.
Франция поддержит инициативу Еврокомиссии, если та предложит ввести потолок цен на российский трубопроводный газ. Об этом заявила министр преобразования энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС,
«Если Еврокомиссия сделает такое предложение, то мы поддержим механизм введения потолка цен на российский газ, идущий по трубопроводу», — заявила Панье-Рюнаше после прибытия в Брюссель, где должна пройти встреча глав Минэнерго стран ЕС.
К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих ВСУ, из них 21 офицер, сообщили в СК РФ — ТАСС.
ВСУ с 07:00 обстреляли восемь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 42 снаряда и 18 мин, сообщили в республике — ТАСС.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук , ранее оштрафованный на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ, рассказал об отмене концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, который планировался на 24 сентября.
«Концерт переносится на неопределенный срок. Так что пока могу только посоветовать прослушать готовящийся к выходу новый альбом группы», — отметил Шевчук. Причин отмены выступления в Петербурге музыкант не назвал, передает News.ru.
Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне специальной военной операции, это вопросы Минобороны РФ, заявил Дмитрий Песков — ТАСС.
Автотуристы из России боятся остаться без машины из-за запретов Грузии, пишет TourDom.ru.
Система ПВО сработала в Новой Каховке Херсонской области, произошли шесть взрывов, передает ТАСС.
Первый гуманитарный груз общим объемом 30 тонн в рамках акции «Щит добра» при поддержке Минобороны РФ отправлен в Донбасс — ТАСС.
Венгрия на встрече министров ЕС в Брюсселе выступила против введения потолка цен на российский газ, сообщает глава МИД — ТАСС.
ВСУ в контрнаступлении на Херсонскую область использовали немецкие и польские танки, утверждает замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
По его словам, украинская власть набирает в армию непрофессиональных военных и якобы бросает их на передовую без элементарной подготовки. При этом иностранцы не понимают, зачем им умирать за Украину, добавил он.
Союзные силы в ночь на четверг нанесли удар по скоплению сил и техники ВСУ в районе Серебрянки недалеко от Северска, которые, возможно, готовились выдвигаться в сторону Купянска, утверждает первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов — ТАСС.
Больше половины россиян не обеспокоены санкциями Запада. При этом к августу эта обеспокоенность немного выросла. Более всего санкции беспокоят респондентов среднего достатка и жителей крупных городов. Одновременно с этим преобладает мнение, что санкции якобы пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию, утверждают социологи.
Показатель одобрения деятельности президента РФ с 29 августа по 4 сентября составил 76,8%, утверждает ВЦИОМ.
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,9%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в августе 2022 года, занимают Сергей Шойгу (16,8%) и Сергей Лавров (16,7%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,4%, говорится в исследовании.
Порядка 41% россиян были за границей, на Западе – около 20%. При этом за последний год за границу выезжали не более 5% опрошенных. Паспорт для поездок за границу есть у четверти россиян, выяснили социологические службы.
По данным исследования «Ромир», на ТВ продолжают набирать популярность развлекательные новости — с 29 августа по 4 сентября за ними следили 39% телезрителей. Далее по популярности следуют политические новости и новости о погоде. Среди телеканалов, показавших наибольший рост среднедневного охвата за неделю – ТНТ и СТС.
В интернете, напротив, начиная с мая новости о погоде вытесняют политические и занимают первое место по популярности среди пользователей интернета. В период с 29 августа по 4 сентября доля россиян, которые следят за погодой в интернете, составила 40%.
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
С 1 сентября каждая учебная неделя в российских школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага. Знают или слышали об этом 61% россиян. Относятся к нововведению положительно 77%, отрицательно – 10% опрошенных, выяснил Фонд «Общественное мнение».
Основные аргументы в пользу поддержки нововведения в школах: «патриотизм должен с детства взращиваться», «ты живешь в стране, должен знать, как выглядят флаг и гимн», «это хорошее явление», «так было в СССР». Негативное отношение объясняется, как правило, тем, что это «бессмысленная трата времени» и «часть нынешней политической пропаганды», отмечается в исследовании.
На этом фоне сумму, потраченную на сборы ребенка в школу, слишком большой сочли 53% участников опроса ФОМ, у которых в семье есть школьники. 42% имеющих в семье школьника охарактеризовали траты как терпимые, приемлемые. Большинство родственников учеников сообщили, что в этом году потратили на школу больше, чем в прошлом.
Учащиеся во время церемонии поднятия государственного флага России на торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №1619 имени М. И. Цветаевой в МосквеАлексей Никольский/РИА «Новости»
В условиях ухода из РФ многих иностранных брендов 71% россиян идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая продукцию другой марки, доступной в стране — ВЦИОМ.
Один из российских вертолетов Ми-8, который уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс «Бук» и вышел из боя без единой пробоины, ВСУ прозвали «бешеной восьмеркой», утверждает командир боевой бригады армейской авиации Западного военного округа — ТАСС.
Турция, Египет и Тунис, понимая, что конкуренция с Европой за российских туристов ослабла до нуля, начнут поднимать цены, предполагают эксперты. «А учитывая, что из-за дефицита перевозки стоимость поездок туда и так побила все рекорды, напрашивается вывод о том, что эти направления смогут позволить себе еще меньше путешественников из РФ, чем сейчас.
Очевидно, терять значительный турпоток из России ни один из этих рынков не согласится, однако некоторое подорожание все равно произойдет. Например, если отельеры в Турции достаточно долго сдерживали рост цен из-за увеличившейся стоимости всех услуг и закупаемых продуктов и материалов, то сейчас у них будет меньше поводов для продления этой тактики», — пишет портал Profi.Travel.
Подорвавшийся на украинской мине в Херсонской области итальянский журналист Маттиа Сорби в порядке, его жизни ничего не угрожает, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
⚡️Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией — ТАСС.
Потери ВСУ в боях с силами ДНР и ВС РФ за сутки составили свыше 20 человек, утверждает официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин — ТАСС.
Число раненых в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР возросло до восьми, среди них девочка-подросток, сообщил мэр Горловки Иван Приходько — ТАСС.
Специалист саперного подразделения получил ранение, наступив на мину при проведении очистки территории в населенном пункте Николаевка недалеко от Луганска, сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Около 51,5 тыс. граждан Украины прибыли в Белорусию с февраля нынешнего года, большинство из них въехало в республику транзитом через Польшу, Литву и Латвию, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз должен установить стоимость закупки российского газа на уровне €80 за мегаватт-час. По его мнению, такая цена является справедливой, передает РИА «Новости».
Уточняется, что обсуждение этой инициативы состоится 9 сентября на встрече министров энергетики ЕС.
Глава Минфина ФРГ призвал все страны ЕС поддержать инициативу G7 по введению потолка цен на российскую нефть — ТАСС.
Глава ЛНР Леонид Пасечник утверждает, что «освобождение территорий Донецкой народной республики завершится в ближайшее время». Об этом он заявил на открытии мемориала «Саур-Могила» в ДНР.
«Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе — мы сила», — сказал Пасечник.
Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили до 40 человек, утверждает официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко — ТАСС.
Целью высадки украинского десанта в районе Энергодара был захват Запорожской АЭС, украинский десант не смог закрепиться, атака была подавлена — Рогов.
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС может быть заморожено с 12 сентября.
«Это (решение о заморозке соглашения. — «Газета.Ru») фактически может вступить в силу уже с понедельника», — сказал дипломат.
⚡️Молдавская Air Moldova объявила, что с 1 октября возобновляет полёты в Москву (24 февраля молдавское небо было закрыто из-за Украины) — РИА.
Разведка ЛНР зафиксировала прибытие в больницу подконтрольного Киеву населенного пункта Часов Яр группы медиков, среди которых есть иностранцы, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 17,5 тыс. жителей Донбасса. Число беженцев, прибывших в РФ с Украины и из Донбасса, превысило 4 млн человек, передает ТАСС.
Три человека находятся в тяжелом состоянии в результате произошедшего накануне ракетного удара ВСУ по центральному кварталу Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев — ТАСС.
Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что ВСУ провели попытку высадить десант в районе города. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс». «Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область — «Газета.Ru») в направлении Каменки-Днепровской (около 10 км от Энергодара — «Газета.Ru»)», — сказал Волга.
По его словам, «удар» был отражен. Попытка высадки десанта, как уточнил глава Энергодара, была осуществлена примерно в 1.00 мск. Перед попыткой высадиться ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч», которая питает электросети города, рассказал Волга. В данный момент она ремонтируется, а город остается без электроснабжения.
Базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи увеличились в цене на 5–40%, стоимость опций — на 40–60% после начала специальной военной операции России на Украине, пишет газета «Коммерсантъ».
ВСУ за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, утверждает представительство республики — ТАСС.
Вернувшийся со спецоперации военный избил стулом директора пиццерии в Туле, передает Telegram-канал «Baza».
Власти Южно-Африканской Республики не собираются присоединяться к санкционной кампании в отношении России из-за украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела — «Известия».
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что часть военных ВСУ, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен — РИА «Новости».
«Пленные есть. Я их сам лично видел», — сказал он. По его словам, ВСУ с 29 августа якобы потеряли уже «свыше трех тысяч человек».
❗️Правительство Латвии решило ограничить въезд в страну граждан РФ с шенгенскими визами, сообщает глава МИД — ТАСС.
Доставка вооруженными формированиями Украины большой партии переносных зенитных ракетных комплексов Stinger зафиксирована в районе населенного пункта Артемовск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
Три мирных жителя погибли и 12 получили ранения в ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении двух мирных жителей в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков — ТАСС.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил ТАСС, что «референдум по вопросу воссоединения с Россией в республиках Донбасса и регионах, вышедших из-под власти Киева, нужно провести не ради мирового признания, а в интересах жителей этих территорий».
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, заявил, что Соединенные Штаты не должны брать за правило рассекречивание своих разведданных, как это делалось в отношении специальной военной операции РФ на Украине, однако в качестве исключения такую практику могут продолжить — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в четверг, как и за шесть предыдущих дней, не произвели ни одного обстрела населенных пунктов ЛНР — ТАСС.
Представительство ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Минеральное и Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 мм.
По информации представительства, ВСУ в 05:27 выпустили три снаряда из артиллерии калибра 152 мм по Петровскому району Донецка. В 05:33 украинские силовики обстреляли Минеральное, выпустив такое же количество снарядов из артиллерии такого же калибра, передает ТАСС.
Представительство ДНР утверждает, что ВСУ обстреляли два района Донецка и Макеевку из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.
По его информации, украинские силовики в 03:08 выпустили шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Калининскому и Киевскому районам Донецка. В 03:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке из артиллерии такого же калибра, выпустив четыре снаряда, передает ТАСС.
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой провели свыше 400 личных приемов в пунктах временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины в 2022 году — ТАСС.
Волонтерам-строителям и жителям ДНР вручили премию Putin Team за исполнение своего профессионального долга и оказание гуманитарной помощи людям во время церемонии на мемориале «Саур-Могила» — ТАСС.
КНДР на законодательном уровне провозгласила себя ядерным государством: народное собрание республики приняло декрет «Политика в отношении ядерного оружия», где закрепило это положение. Там также говорится, что Ким Чен Ын единолично обладает правом на любые решения о действиях с ядерным оружием — РИА.
Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью медиагруппе Funke заявил, что Киев добивается создания через ООН «международного механизма» для взыскания с России более $300 млрд в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате проведения специальной военной операции — ТАСС.
Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще четырех судов, которые вывезут в общей сложности 58,8 тыс. тонн продовольствия — ТАСС.
Совладелец издания Playboy на Украине Александр Шевченко заявил, что украинская версия журнала прекратит свое существование 1 января 2023 года. По его словам, причиной является выпуск номера, посвященного военному конфликту в стране — ТАСС.
Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман провел в Берлине встречу со своим украинским коллегой Денисом Малюськой, в ходе которой заверил его в дальнейшей поддержке Киева со стороны ФРГ как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном отношении — ТАСС.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности заявил, что поставки Киеву оружия не приведут к миру и создают риски безопасности на Украине и в регионе — ТАСС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Североатлантический альянс якобы «в ручном режиме руководит действиями украинских властей на поле боя». «Есть информация, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Слышали об аналогичных планах Евросоюза», — утверждает он.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генассамблеи, заявил, что включение в повестку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункта о «временно оккупированных территориях Украины» не способствует решению кризиса и установлению мира в регионе — ТАСС.
Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в интервью «Красной звезде» заявил, что российские серийные БМП и БТР с 2021 года выпускаются с доработками, которые позволяют устанавливать уже поставленные в зону проведения спецоперации дополнительные комплекты защиты от противотанковых гранатометов и ручных гранат — ТАСС.