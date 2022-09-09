Военная операция РФ на Украине. День 198-й

11:42

С 1 сентября каждая учебная неделя в российских школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага. Знают или слышали об этом 61% россиян. Относятся к нововведению положительно 77%, отрицательно – 10% опрошенных, выяснил Фонд «Общественное мнение».

Основные аргументы в пользу поддержки нововведения в школах: «патриотизм должен с детства взращиваться», «ты живешь в стране, должен знать, как выглядят флаг и гимн», «это хорошее явление», «так было в СССР». Негативное отношение объясняется, как правило, тем, что это «бессмысленная трата времени» и «часть нынешней политической пропаганды», отмечается в исследовании.

На этом фоне сумму, потраченную на сборы ребенка в школу, слишком большой сочли 53% участников опроса ФОМ, у которых в семье есть школьники. 42% имеющих в семье школьника охарактеризовали траты как терпимые, приемлемые. Большинство родственников учеников сообщили, что в этом году потратили на школу больше, чем в прошлом.