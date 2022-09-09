«Мы не должны впадать в обреченность и мрак». В Австрии надеются на переговоры с РФ

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью Wiener Zeitung, что верит в эффективность антироссийских санкций. Он также надеется, что когда-нибудь, если президент России Владимир Путин уступит, начнутся переговоры по снятию ограничений. Но, по его словам, санкционный список с физическими лицами останется неизменным.

Граждане РФ останутся в черном списке

Александр Шалленберг в интервью Wiener Zeitung призвал страны Евросоюза запастись «терпением и крепкими нервами» при принятии мер против России. По его мнению, сохранение единства стран ЕС является ключевым. Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с РФ Совет Европейского союза 9 сентября примет без обсуждения решение о приостановке действия... 09 сентября 11:58

«Очень важно, чтобы в итоге мы нашли общую позицию. То, что есть дискуссии, совершенно законно, почему с такой темой должно быть иначе? Но я думаю, что было бы лучше проводить такие дебаты там, где им и место — за закрытыми дверями. За нами наблюдают, мы не хотим, чтобы создавалось впечатление несогласия. Применительно к осени решающими являются два момента: во-первых, единство <…> Не менее важно использовать чувство меры и не перегибать палку. Перегибом была бы полная остановка въезда (в ЕС – «Газета.Ru») для всех 144 млн россиян», — сказал Шалленберг.

По его словам, необходимо разделять президента России Владимира Путина «и его прихвостней» и обычных граждан РФ. Он отметил, что «география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры».

Комментируя требование премьер-министра Венгрии Виктора Орбана исключить из санкционного списка трех российских олигархов, глава австрийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что этому не бывать.

«Могу заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции не будут изменены. Принцип единогласия может быть проблематичным. Но если бы его у нас не было, мы не смогли бы продемонстрировать это единство. В такой переломный момент крайне важно действовать единообразно, даже если это сложно. И мы это делаем», — заявил Шалленберг.

Австрийский министр считает, что санкции против РФ «работают». Прекращая поставки газа в Европу из-за санкций, по его мнению, российский лидер «стреляет себе в ногу».

«Весь мир теперь видит, что Кремль, очевидно, может возразить против любого контракта с российской компанией, если захочет. Это замечают в Пекине и в Нью-Дели», — пояснил глава австрийского МИД.

Он также обвинил Москву в «очень циничном использовании энергии и продовольствия в качестве оружия».

«Нет ни одной санкции по газу, ни по еде, ни по семенам. Это битва нарративов. Россия везде пытается объяснить, что развитие идет только за счет санкций. Это наглая ложь, которой мы должны решительно противостоять. Это то, что министры иностранных дел ЕС делают за границей. Единственный спусковой крючок — это нападение России на Украину, а не наша реакция на него», — утверждает Шалленберг. Politico: жители Европы все больше сомневаются в необходимости поддерживать Украину Европа все больше задаются вопросом, как далеко необходимо зайти ради поддержки Украины, многие сомневаются... 08 сентября 11:52

Снятие санкций

Глава МИД Австрии также допустил, что санкции могут быть сняты с России, если Путин пойдет на уступки.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому состоянию, когда дипломатия сможет добиться успеха. Для переговоров всегда нужны две стороны <…> Сейчас важно стратегическое терпение и крепкие нервы. Санкции с каждым днем становятся все более эффективными. Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию», — считает он.

При этом Шалленберг допустил, что Австрия могла бы стать местом проведения переговоров.

«Конечно, если дипломатия возьмет верх, мы доступны. Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке видно, что (у России – «Газета.Ru») нет ни малейшего желания отступать. Совсем наоборот. Цель России, похоже, по-прежнему состоит в том, чтобы уничтожить Украину», — предположил дипломат.

По его словам, власти Австрии «осознают опасность» риска, что в Европе зимой будут «социальные потрясения» или даже «беспорядки».

«Благодаря огромным мерам по борьбе с инфляцией Австрия занимает одно из первых мест в ЕС. Даже во время пандемии мы неплохо пережили кризис. Я уверен, что у нас снова все получится. Я полностью понимаю страхи и волнения людей, когда приходит счет за электроэнергию. Но наш сигнал ясен: мы вас не подведем <...> Мы не должны впадать в обреченность и мрак. Европа по-прежнему остается самым пригодным для жизни и самым богатым континентом на земном шаре», — заключил Шалленберг.

Навредили сами себе

6 сентября издание Politico сообщило, что Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В Австрии решили «заморозить» цены на электроэнергию до лета 2024 года Совет министров Австрии принял решение заморозить цены на электроэнергию в стране на полтора... 07 сентября 15:53

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытки ослабить Россию с помощью санкций не увенчались успехом.

«В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — приводит слова Орбана агентство MTI.

По его мнению, действия Евросоюза нелогичны, так как блок из политических соображений ухудшает состояние собственной экономики.

«Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой. Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая. По политическим причинам мы отказываемся от использования различных источников энергии и тем самым делаем дороже собственную жизнь и усложняем положение собственной промышленности в глобальной конкуренции», — подчеркнул венгерский премьер.

В тот же день глава администрации Орбана Гергей Гуйяш сказал, что отмена антироссийских санкций позволит вдвое сократить инфляцию и цены на энергоресурсы в Европе.

«Если завтра снять санкции с России или хотя бы энергетическую их часть, цены и инфляция упадут вдвое. Но Еврокомиссия пошла не по этому, а по противоположному пути. То, что они хотят уменьшить ущерб, нанесенный Европе санкциями, правильно, но проблема в том, что потолок цен может быть установлен только в том случае, если кто-то производит то, что он хочет распространять», — отметил он на брифинге.