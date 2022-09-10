Военная операция РФ на Украине. День 199-й

Министр обороны Украины Алексей Резников дал понять, что большинству мужчин страны по-прежнему будет запрещено выезжать за границу, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
«Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва. А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми воевать, даже не быть призванными, а воевать», — приводятся его слова в после.
Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, приводит РИА «Новости» слова члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть».
Рогов утверждает, что в настоящее время электричеством обеспечены жители тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые перешли под контроль ВС России.
Из-за отсутствия поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» может привести к резкому сокращению в 65% производства в Германии — агентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты Goldman Sachs.
«Если Россия не пустит газ по «Северному потоку», то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование. Это, в свою очередь, приведет к сокращению производств на 65%», — отметили аналитики.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев призывает жителей региона эвакуироваться в Россию.
«Ситуация складывается не лучшим образом для нашего населения... Я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий... Ваш ждет Российская Федерация. Погранслужба России оповещена о беженцах с территории Харьковской области», — говорится в его обращении, опубликованном в Telegram-канале «Первый Харьковский».
Чиновник заверил, что гражданам будет оказана необходимая помощь. Ранее он сообщал, что власти проводят эвакуацию населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука из-за сложной ситуации на Харьковском направлении.
ООН призывает власти Украины и России вывезти всех людей с инвалидностью из зоны боевых действий на безопасную территорию.
«Комитет [по правам людей с инвалидностью] был серьезно обеспокоен сообщениями о том, что люди с инвалидностью оказались в ловушке в зонах конфликта и что эвакуация учреждений в зонах конфликта не была приоритетной задачей», — говорится в докладе международной организации.
Процесс, как считают в ООН, должен контролироваться независимыми сторонами.
Нет такого механизма, чтобы отобрать у России право вето в Совбезе ООН. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий ПолянскийGlobal Look Press
Белый дом направил Конгрессу доклад, в котором рекомендует установить квоту в 125 тыс. беженцев в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года) — ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Такое решение администрация американского президента Джо Байдена приняла, «чтобы удовлетворить растущие потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру».
Байден увеличил квоту приема беженцев с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. человек еще в 2022 году.
Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б», которые бьют по опорным пунктам ВСУ в ходе спецоперации на Украине:
В Чехии считают, что Венгрия близка к выходу из ЕС из-за своей позиции по отношению к России.
«Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать», — заявил министр по европейским делам Микулаш Бек.
Под «прыжком» глава ведомства подразумевает возможный выход страны из союза европейских стран.
Ожидается, что в начале октября будет окончена прокладка газопровода с территории ДНР в Запорожскую область — ТАСС.
«Идет прокладка газопровода [с территории ДНР в Запорожскую область]. Нам обещают, что до начала отопительного сезона [в Запорожской области] непосредственно газоснабжение будет восстановлено. Если оно будет восстановлено, то проблема отопительного сезона решена», — заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее чиновник заявлял, что строительство газопровода будет закончено в сентябре.