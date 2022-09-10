Военная операция РФ на Украине. День 199-й

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Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, приводит РИА «Новости» слова члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть».

Рогов утверждает, что в настоящее время электричеством обеспечены жители тех частей Запорожской и Херсонской областей, которые перешли под контроль ВС России.