Военная операция РФ на Украине. День 200-й

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой.
«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сообщил агентству «Интерфакс» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
На границе Харьковской и Белгородской областей развернуты пункты помощи беженцам, там дежурят волонтеры и врачи, подготовлены запасы еды и питьевой воды.
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигаются вперед по ряду направлений, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая. <...> Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же необученных. Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — сказал глава ДНР.
Военное ведомство также опубликовало видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 российских ВКС.
«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в пресс-релизе Минобороны.