Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Премьер Греции Мицотакис предсказал «очень трудную» зиму в стране 09:28
Автоэксперт Красавцев объяснил, какая мойка машины спасет от дорогого... 09:25
Президент UFC Уайт не удивлен поведением фанатов, который освистали... 09:25
Генконсул Хатамов заявил, что Узбекистан может стать новым транзитным... 09:23
Кулеба призвал Бербок ускорить поставки немецких артиллерийских... 09:21
Le Figaro: Еврокомиссия готовит проект закона ЕС о свободе СМИ 09:16
Garmin высмеяла Apple Watch Ultra за слабую батарею 09:15
Обладатели «Золотого мяча» обратились к боснийским футболистам... 09:08
В Ижевске врачи удалили гигантскую кисту из легких... 09:04
Bloomberg: экспортеры СПГ из США выступили против предложенных ЕС... 09:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 200-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 200-й день

close
100%
Александр Река/ТАСС
В Минобороны РФ объявили о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи. Согласно сообщению ведомства, силы переброшены «для наращивания усилий на донецком направлении». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линии фронта ситуация «напряженная, но контролируемая». На границе с Белгородской областью разбиты пункты помощи беженцам, дежурят волонтеры и медики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:24

8:40

8:34

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой.

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сообщил агентству «Интерфакс» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

8:15

На границе Харьковской и Белгородской областей развернуты пункты помощи беженцам, там дежурят волонтеры и врачи, подготовлены запасы еды и питьевой воды.

8:05

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигаются вперед по ряду направлений, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая. <...> Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же необученных. Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — сказал глава ДНР.

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»
8:04

Военное ведомство также опубликовало видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 российских ВКС.

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

8:01

Минобороны РФ опубликовало кадры работы танков Т-90 в зоне проведения СВО.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+