«Надеемся, что все это перейдет в более решительный характер». Аксенов — о спецоперации РФ

Комментируя вчерашние удары Минобороны РФ по украинским ТЭЦ, глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия российских военных на территориях, подконтрольных Киеву. Он выразил надежду, что «все это перейдет в более решительный характер». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Крыма Сергей Аксенов связал вчерашние удары российской армии по украинским ТЭЦ с переходом к более решительному характеру проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает «Крыминформ». «СМИ показывают, что я уже погиб». Виталий Гура раскрыл инсценировку ФСБ в Новой Каховке Российские спецслужбы раскрыли детали операции по спасению заместителя главы Новой Каховки Виталия Гуры... 12 сентября 14:24

В частности, Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях:

«Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что вчера Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области и т.д. Надеемся, что все это перейдет в более решительный характер, наконец-то», — сказал он журналистам.

Напомним, накануне ВС РФ нанесли удары по нескольким электростанциям на Украине, вызвав веерные отключения электроэнергии в нескольких областях. К утру электроснабжение было восстановлено благодаря подаче электроэнергии с запада Украины на восток страны.

Минобороны РФ 10 сентября заявило о перегруппировке российских войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении.

«Дойдем до Одессы»

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения Минобороны РФ о ситуации на харьковском направлении. Он констатировал, что «не является стратегом, но понимает, что перегруппировка была необходима, и она носит временный характер». По его словам, «все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди». Он также утверждает, что в ближайшем будущем «мы дойдем до Одессы». Военная операция РФ на Украине. День 201-й ВСУ продолжают обстрелы Херсона. Власти региона заявляют, что ни городу, ни области ничего не угрожает и... 12 сентября 16:22

Кадыров заявил, что нынешнее положение дел на фронте является основой для будущего наступления.

Кроме того, он выразил недовольство работой ряда военных корреспондентов, которые, по его оценкам, ведут себя якобы неправильно. «Я уверен, что мы с ними встретимся и более тщательно обсудим, что такое патриотизм», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также указал, что «может выйти на руководство страны и разъяснить им ситуацию» со спецоперацией.

В Кремле, в свою очередь, заявили в понедельник, что президент РФ Владимир Путин регулярно обсуждает различные вопросы с Кадыровым. В то же время в настоящий момент в графике главы государства такой беседы нет, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент на круглосуточной связи с министром обороны»

Путин получает доклады обо всем, что происходит в ходе специальной военной операции, в том числе о перегруппировке российских войск, добавил представитель Кремля.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как сам президент отреагировал на перегруппировку. Кадыров пообещал результаты с передовой после возвращения элитных бойцов в ДНР Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о возвращении на фронт в Донецкую... 12 сентября 10:38

«Президент находится на постоянной, можно сказать, круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения специальной военной операции», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, продолжает ли военное руководство страны пользоваться доверием Путина, его пресс-секретарь подчеркнул:

«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех тех целей, которые изначально были поставлены».

Как передает ТАСС, при этом Песков не стал комментировать сообщения о том, что своего поста якобы лишился командующий Западным военным округом Александр Журавлев. «Это нужно обращаться в Минобороны», — указал представитель Кремля.

Цели спецоперации

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей Донбасса», напоминает РИА «Новости». Глава Крыма Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал более решительный характер действий России на Украине в рамках... 12 сентября 15:52

«В Минобороны РФ не раз указывали на нанесение ударов только по объектам военной инфраструктуры и украинским силам. При этом в ведомстве отмечали попытки Киева устроить провокации против российской стороны путем подрыва гражданской инфраструктуры для последующих обвинений в адрес Москвы», — говорится в публикации агентства.

По состоянию на 25 марта, ВС РФ выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины, утверждали в министерстве обороны России.

Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — «освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».