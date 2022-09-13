Военная операция РФ на Украине. День 202-й

10:19

В первом полугодии 2022 года произошла дедолларизация накоплений крупного бизнеса, где валютные накопления на балансе Сбера снизились в 17 раз. Об этом РБК заявил зампред правления банка Анатолий Попов.

«По итогам первой половины 2022 года «Сбер» зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%», — отметил Попов.