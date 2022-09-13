«Встреча имеет особое значение». Путин поговорит об Украине с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Самарканде 15 сентября. Они планируют обстоятельно обсудить ситуацию на Украине и двустороннее сотрудничество. В Кремле отметили, что у Китая сбалансированная позиция по украинскому конфликту, а Пекин понимает причины военной операции. На полях саммита ШОС Путин также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими главами государств.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он назвал предстоящую встречу «давно ожидаемым личным контактом». Китай готов работать с Россией ради создания более справедливого мирового порядка, заявил дипломат Китай готов работать с Россией, чтобы направить мировой порядок «в более справедливое и разумное русло»... 13 сентября 13:12

«Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки, конечно, имеет особое значение», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, «планируется, что лидеры обсудят как двустороннюю повестку дня, так и основные региональные и международные темы».

Ушаков рассказал, что главы государств в беседе уделят внимание действиям России на Украине.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что Путин ранее встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаншу в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«С ним были затронуты некоторые вопросы, касающиеся, в частности, Украины, Тайваня и так далее. Эта дискуссия, только на более высоком уровне и по более широкому кругу проблем, будет продолжена на встрече наших лидеров», — рассказал Ушаков.

Это уже вторая встреча глав России и КНР за время пандемии коронавируса. Первая состоялась в феврале 2022 года в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

О чем еще поговорят Путин и Си

По словам представителя Кремля, Путин и Си Цзиньпин обсудят деятельность ШОС, повышение роли организации в международных делах, а также торгово-экономическое сотрудничество. США встревожились из-за сотрудничества России и Китая на фоне украинского конфликта США встревожены углублением связей России и Китая на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила... 12 сентября 18:53

«В нынешней непростой обстановке, в условиях действия коллективных западных санкций это сотрудничество демонстрирует устойчивость, продолжает поступательно развиваться, набирать обороты», — отметил Ушаков.

Он рассказал, что по итогам 2021 года товарооборот между двумя странами достиг рекордных $140 млрд. «За первые семь месяцев этого года он вырос еще на четверть и составил почти $93 млрд. Есть основания ожидать выхода двусторонней торговли на новый рекорд», — сказал помощник президента. Он добавил, что «углубляется стратегическая кооперация в энергетической, инвестиционной и промышленной сферах, растут трубопроводные поставки российских нефти и газа в Китай».

После переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется трехсторонняя встреча в формате Россия-Китай-Монголия, чтобы обсудить шаги по расширению существующих и созданию новых пунктов пропуска, строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай через монгольскую территорию.

«Сверхдостаточное количество» встреч

В Кремле рассказали, что 16 сентября у Путина запланирована встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Лидеры предметно рассмотрят ряд международных тем — ход реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по тематике продовольственной безопасности («зерновой сделки»), ситуацию на Украине и в Донбассе, координацию усилий по обеспечению мира и стабильности в Сирии и Закавказье», — сообщил Ушаков. Британские СМИ встревожены улыбкой Путина на военных учениях Реакция президента России Владимира Путин на доклад замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова... 07 сентября 20:18

В Самарканде у Путина запланирована серия международных встреч. В течение двух дней президент РФ проведет переговоры с лидерами Киргизии, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Индии, Азербайджана и президентом Ирана. По словам Ушакова, у Путина будет «сверхдостаточное количество» двусторонних встреч.

Кремль придает особое значение предстоящему 15-16 сентября саммиту в Самарканде, заявил помощник президента.

«Нынешний саммит без преувеличения носит особый характер, поскольку он проходит на фоне масштабных геополитических перемен, идет стремительная необратимая трансформация всего комплекса международных связей, отношений, политики, экономики, утверждается новая модель, в основе которой подлинная многополярность и диалог», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в ходе саммита зародится новый этап жизни ШОС, а также пополнится ее состав и сформируется будущая повестка. Членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Индия и Пакистан. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Иран и Афганистан.