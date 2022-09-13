Папа Римский прибыл в Казахстан и призвал вспомнить «дух Хельсинки»

Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане, 13 сентября 2022 года

В ходе визита в Казахстан Папа Римский Франциск призвал возродить «дух Хельсинки» и создать более стабильный и спокойный мир. Понтифик вспомнил о Заключительном акте 1975 года, подписанном в столице Финляндии сторонами холодной войны с целью установления в Европе международной безопасности. Франциск также подчеркнул, что необходимо поддерживать диалог со всеми сторонами.

Папа Римский Франциск призвал установить всеобщий политический диалог и возродить «хельсинкский дух», чтобы сделать мир стабильнее и спокойнее. Об этом понтифик заявил в ходе апостольского визита в Казахстан, передает ТАСС.

Предстоятель Католической церкви заявил, что людям нужно научиться прекратить лить воду на мельницы противостоящих блоков и «не усугублять вражду».

«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», — сказал Франциск.

По словам Папы, для этого требуются «понимание и терпение». Он также подчеркнул, что диалог должен вестись «со всеми».

В финской столице в 1975 году были подписаны Хельсинкские соглашения между СССР, почти всеми государствами Европы, а также США и Канадой. Подписание этого документа позволило создать почву для развития общемировой безопасности и сотрудничества в самых разных областях.

Франциск добавил, что Казахстан играет важную роль в урегулировании конфликтов, поскольку страна «является перекрестком важных геополитических узлов».

31 августа Папа Римский заявил, что мир сегодня проживает Третью мировую войну.

«Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны… <…> Сегодня мы проживаем третью [мировую войну]. Пусть память о прошлом опыте побуждает вас взращивать мир в себе, в своих семьях, в общественной и международной жизни», — сказал он.

14 июня Франциск также сказал, что мир оказался в состоянии Третьей мировой войны.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — приводила его слова итальянская газета La Stampa.

Он добавил, что это должно заставить людей задуматься. «Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие? <...> Это плохо для человечества, это бедствие», — сказал понтифик.

Также глава Римско-католической церкви напомнил, что кроме Украины конфликты продолжаются и в других странах.

«Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война всё еще продолжается и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны», — сказал Франциск.

Тогда же Папа заявил, что стоит отказаться от сравнивания кризиса на Украине с «борьбой добра со злом».

«Здесь нет метафизических добра и зла, в абстрактной форме. Проявляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены», — заявил Франциск.

По словам папы Римского, в начале 2021 года он принимал у себя «очень мудрого» главу государства, называть которого напрямую он отказался.

«Я спросил его: «Почему?», и он ответил: «Они лают у ворот России. И не понимают, что русские — имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы». Он заключил: «Ситуация может привести к войне». Это было его мнение», — заявил Франциск.