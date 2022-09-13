Путин и Шольц поговорили впервые с конца мая. Разговор длился 90 минут

Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились полтора часа. Темой разговора стала ситуация на Украине, в том числе обстановка на Запорожской АЭС, энергетический кризис в Европе и «зерновая сделка». Шольц созвонился с Путиным вслед за беседой с украинским лидером Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Их разговор продлился 90 минут. Собеседники обсудили конфликт на Украине, безопасность Запорожской АЭС, энергетический кризис в Европе, а также тему продовольствия. «Откровенный обмен мнениями». О чем поговорили Путин и Макрон Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили... 11 сентября 23:45

«Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины», — сообщило правительство ФРГ по итогам беседы.

По словам канцлера Германии, «любые дальнейшие шаги России по аннексии украинских территорий не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах».

Шольц также попросил российского президента обеспечить обращение с пленными украинскими военными в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности, с Женевскими конвенциями, а также призвал предоставить Красному Кресту беспрепятственный доступ к ним.

Кроме того, глава правительства ФРГ заявил о необходимости обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. «В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ», — сказано в сообщении кабинета министров.

Он также подчеркнул важность «зерновой сделки» и призвал выполнять условия соглашения по вывозу зерна из украинских морских портов в полном объеме.

7 сентября канцлер ФРГ разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шольц заверил украинского лидера, что Берлин не перестанет поддерживать Киев в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном планах. Главы государств согласились с тем, что безопасность и защита Запорожской АЭС имеют первостепенное значение, а рекомендации МАГАТЭ играют важную роль.

Что рассказали в Кремле

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что Путин «заострил внимание» Шольца «на вопиющих нарушениях» украинской стороной международного гуманитарного права и «непрекращающихся обстрелах городов Донбасса». Кроме того, президент РФ заявил, что Россия предоставляет Красному Кресту доступ к украинским военнопленным, в то время как Украина этого не делает. «Встреча имеет особое значение». Путин поговорит об Украине с Си Цзиньпином и Эрдоганом Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Самарканде 15 сентября. Они планируют... 13 сентября 21:54

В разговоре о безопасности Запорожской АЭС Путин «подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», указали в Кремле.

Глава российского государства также подчеркнул пакетный характер «зерновой сделки», заключенной в Стамбуле. Он разъяснил Шольцу, чем обеспокоена российская сторона на фоне «несбалансированной географии морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны».

«При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах», — говорится в сообщении Кремля.

Путин также подчеркнул готовность Москвы быть надежным поставщиком энергии и назвал циничными попытки переложить на Россию вину за энергетические проблемы Европы.

«Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например в работе газопровода «Северный поток – 1», вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», — указали в Кремле.

По итогам телефонного разговора стороны условились продолжать контакты.

История контактов

Всего с начала военных действий на Украине Путин и Шольц созванивались около десяти раз. Последний раз они говорили по телефону в конце мая. 11 сентября президент России разговаривал об украинском конфликте с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который вновь призывал Путина прекратить военные действия на Украине.

1 сентября Шольц заявил о планах продолжить переговоры с Путиным. «Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — говорил канцлер ФРГ.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин неоднократно говорил о готовности обсуждать сложные и противоречивые вопросы, так как это единственный выход из ситуации.

В августе Шольц заявлял, что считает важными прямые контакты с Путиным по поводу военных действий на Украине. При этом он отмечал, что в скором времени урегулировать отношения непосредственно между Берлином и Москвой не представляется возможным.