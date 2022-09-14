Лукашенко наколол дров и поделился планом спасения Европы. Полная расшифровка

Александр Лукашенко нарубил дров в преддверии саммита ШОС — и пообещал не дать европейским крестьянам замерзнуть зимой. Две недели назад белорусский президент уже рассказывал о крестьянах — ему приснились планы по сбору урожая. Летом Лукашенко по-крестьянски призывал крестьян «умереть, но собрать эти травы», чтобы кормить скотину. О Лукашенко и крестьянах — в материале «Газеты.Ru».

Неофициальный Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко «Пул Первого» опубликовал видео, на котором президент Белоруссии совместно с бизнесменом Сергеем Тетериным заготавливают дрова для Европы, столкнувшейся в преддверии зимы с энергетическим кризисом. Из видео и подписи следует, что белорусский президент решил помочь простым европейцам и позаботиться о ближайших соседях — поляках.

«Рабочее утро накануне масштабных международных мероприятий Первый провел… в беспокойстве о соседях. Крупнейший энергетический кризис уже называют «апокалипсисом», и тут нашим соседям уж точно не до жиру. А также не до выбора — «елка или береза»!» — говорится в сообщении. Еврокомиссия не будет устанавливать потолок цен на газ из России Еврокомиссия решила не устанавливать предельную цену на российский газ, однако настаивает... 13 сентября 22:05

На кадрах Лукашенко с легкостью несет исполинское полено, между ним и Тетериным завязывается диалог.

— Хорошие! — оценивает древесину Тетерин.

— Хорошие, — подтверждает Лукашенко. — Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям. Может, и они нам помогут.

— Вы думаете обо всех. О Европе и о всей планете, — говорит бизнесмен.

— Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим, — отвечает президент.

После диалога Лукашенко с первого удара раскалывает полено. У Тетерина возникают сложности — он не может разрубить полено после нескольких ударов.

— Слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли, — говорит Лукашенко.

— Это же наши соседи, — поддерживает его бизнесмен.

— Может, одумаются, — заключает президент.

«Я ночью во сне вижу 8 млн 200 тыс. тонн зерна»

1 сентября Лукашенко Лукашенко в ходе открытого урока для школьников рассказал о вещем сне, пришедшим ему незадолго до сбора урожая.

«Я ночью во сне вижу 8 млн 200 тыс. тонн. Действительно во сне. Почему-то цифра эта», — утверждал белорусский лидер. «В Европе закончилась энергия»: премьер Венгрии призвал снять санкции с России В Венгрии обвинили европейские власти в «нелогичных действиях», поскольку антироссийские... 08 сентября 18:24

Он сообщил, что в стране было собрано 8 млн 50 тыс. тонн зерна. И выразил надежду, что сон о сборе 8,2 млн тонн зерновых колосовых сбудется к вечеру.

«Что называется, сон в руку», — сообщил президент.

«Умрите, но соберите эти травы»

5 июля Лукашенко призвал крестьян серьезно отнестись к уборочной кампании в этом году. По его словам, крестьянам нужно дисциплинированно отнестись к сбору трав, чтобы было чем кормить скот предстоящей зимой. Также он напомнил, что ситуация на продовольственном рынке – это шанс хорошо заработать.

«По-крестьянски скажу: умрите, но соберите эти травы, заверните в пленку или положите в траншею, если вы хотите, чтобы было чем зимой кормить скотину. <…> нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины», — призвал президент.

«Крестьян обижать нельзя»

26 августа прошлого года Лукашенко потребовал надежно обеспечить соблюдение интересов производителей сельскохозяйственной продукции при поставках переработчикам. Он также подчеркнул, что людей, занятых в сельском хозяйстве, «ни в коем случае нельзя обижать».

«Вы имеете тесные отношения, в силу того, что получаете сырье от крестьян, с сельхозпредприятиями. Это уже, скорее, к вам, Александр Михайлович, вопрос, какие у них есть проблемы в этом плане, не обижают ли они крестьян. <…> Крестьян просто по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые», — отметил президент.

Крестьяне и Тевтонский орден

Незадолго до Дня независимости Белоруссии Лукашенко напомнил о подвигах белорусских крестьян, которые сражались против нацистов, армии Наполеона, Тевтонского ордена. Морем, поездом или через Белоруссию. Как разные страны предлагают вывозить украинское зерно США и Евросоюз намерены построить временные зернохранилища на границе Украины с Польшей, которые... 14 июня 22:06

«Мы восхищаемся духовной силой и мужеством наших соотечественников, которые смогли сохранить свой язык, культуру и веру на протяжении столетий тотальной полонизации. <...> С Тевтонским орденом, где именно славянские полки демонстрировали особую храбрость; с армией Наполеона, против которой белорусские крестьяне открыли целый партизанский фронт; с польскими повстанцами, которых те же крестьяне хватали и сдавали царским властям, потому что не желали возвращаться под польский гнет; с немецкими захватчиками, когда на священную войну поднялся весь белорусский народ», — сказал Лукашенко.

«Крепостное право»

Однако Лукашенко не всегда был так благосклонен к крестьянству. В 2014 году он обещал запретить работникам сельскохозяйственной сферы увольняться по собственному желанию в связи с неудовлетворительным положением дел в отрасли. Ситуация была связана с почти полным исчезновением свинины из белорусской торговли и отсутствия роста поголовья крупного рогатого скота, что вызвало подорожание мяса более чем на 50%.

«Всех перевести на военное положение к уборке, особенно хлебов! Потеряем — не возьмем. То же касается и заготовки кормов. <…> Все должны быть мобилизованы на заготовку кормов!» — сказал Лукашенко.

Чтобы исправить ситуацию, Александр Лукашенко предложил наделить председателей облисполкомов «царскими полномочиями» — запрещать увольнение работников по собственному желанию.

«Вчера мне его [проект декрета. — «Газета.Ru»] положили на стол по поводу, скажем прямо, «крепостного права». Мы замыкаем на губернаторов все. Ты не уволишься и не перейдешь», — резюмировал он.