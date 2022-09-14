«Не писал я никакого письма!». Зюганов опроверг слухи о просьбе не назначать Кадырова главой МО

Пресс-служба КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ. Коммунисты обратятся в следственный комитет для привлечения «провокаторов к ответственности». Ранее на фоне заявления Кадырова о желании взять «бессрочный отпуск» в СМИ распространилась информация о якобы возможном назначении главы Чечни на пост министра обороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

КПРФ назвала «подложным текстом» и провокацией информацию о том, что лидер партии Геннадий Зюганов написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны. Текст письма 13 сентября опубликовала газета «Новые известия». КПРФ заявила, что обратится в Следственный комитет для привлечения «провокаторов к ответственности». За день до публикации Зюганов также отрицал, что писал Путину о возможном назначении Кадырова.

«Провокация с участием «Новых Известий» должна получить строгую правовую оценку. В газете «Новые Известия» размещен абсолютно провокационный материал. Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение Председателя ЦК КПРФ Зюганова на имя Президента РФ Путина и направленный против Главы Чечни Кадырова», — говорится в заявлении пресс-службы ЦК КПРФ.

Партия опровергла информацию, содержащуюся в публикации «Новых Известий» от 13 сентября. Также КПРФ представила доказательства, подтверждающие «подложный характер» публикации.

«1. Для изготовления данного текста якобы за авторством Зюганова использован фальшивый бланк ЦК КПРФ; 2. Свою переписку с органами госвласти по такого рода вопросам лидер КПРФ ведет в качестве руководителя партийной фракции в Госдуме, в связи с чем письма на имя должностных лиц направляются на соответствующем бланке; 3. В материале представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова», — говорится на сайте КПРФ.

Также там отметили, что адрес электронной почты, с которого редакция газеты получила «обращение» Председателя ЦК, не имеет никакого отношения ни к пресс-службе ЦК, ни к иным подразделениям партии.

В ЦК партии осудили «нечистоплотные действия провокаторов» и заявили, что «подобные шаги прямо нацелены на создание политических конфликтов с межнациональным оттенком». В партии намерены обратиться в Следственный комитет для расследования действий фальсификаторов и их привлечения к ответственности.

«Не писал я никакого письма»

13 сентября после публикации «Новых известий» ситуацию прокомментировал сам Зюганов. Он также отверг факт письма и заявил, что наоборот поддерживал ряд заявлений Кадырова.

«Открываю сегодня грязные источники: Зюганов написал письмо Путину относительно назначения Кадырова. Кстати, не писал я никакого письма! Никто не рассматривал эту проблему! Кадыров занял принципиальную патриотическую позицию. Храбрый человек, достойный, защитник безопасности нашей страны. Я поддержал его некоторые оценки, и, видимо, «пятой колонне» это понравилось, вот и опубликовали. Придется с вами встречаться в суде и разбираться кто организовал эту грязную лажу», — сказал Зюганов.

«Казалось, что мы поняли друг друга»

В редакции «Новых Известий» РБК сообщили, что действительно опубликовали подложный документ. Там заявили, что оперативно удалили публикацию с сайта.

«К сожалению, мы действительно стали жертвами провокации, получив письмо от будто бы КПРФ и Зюганова на их бланке, и не позвонили им для проверки. Вчера, как только представитель КПРФ позвонил главному редактору, заметка была удалена с сайта», — сообщила редакция, подчеркнув, что отвергает обвинения «в сознательном участии в провокации».

По словам главного редактора «Новых известий» Сергея Таранова, разговор с представителем партии состоялся «в совершенно благостной тональности» и речи о возможных последствиях не шло. «Побью действующий рекорд». Кадыров передумал покидать пост главы Чечни Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не планирует покидать свой пост. Наоборот, он хочет... 06 сентября 11:15

«Убрал заметку прямо во время разговора. Казалось, что мы поняли друг друга, и речи о том, что КПРФ готовит какие-то страшные правовые последствия для «Новых Известий», не шло. И уж тем более о сознательной провокации с нашей стороны», — рассказал Таранов РБК.

«Я заметил, что засиделся»

Ранее в Сети появились слухи, что Кадырова в связи с его заявлением о возможном уходе с поста главы Чечни могут назначить министром обороны России. Он написал в Telegram, что «заметил, что засиделся» на должности.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете. <…> Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — написал он.

Однако спустя несколько дней он заявил, что не планирует покидать свой пост. Наоборот, он хочет побить рекорд пребывания у власти, который, согласно его данным, составляет 27 лет. «Когда-то были нужны такие как я»: Рамзан Кадыров заявил о желании уйти в отставку Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что постарел и «засиделся» на своей должности. По его словам, он... 03 сентября 20:20

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие - моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал он в Telegram.