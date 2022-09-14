«Они применят их и по нашей стране»: Антонов назвал последствия поставок Киеву ракет ATACMS

США рискуют выйти на военный конфликт с Россией, если поставят Украине ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км, заявил посол РФ Анатолий Антонов. По его словам, в зону поражения таких ракет будут попадать крупные российские города, объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Издание WSJ ранее сообщило, что Киев намерен попросить у Вашингтона почти 30 видов вооружений, среди которых есть ATACMS. Прежде США отказывались передать их Украине из-за риска эскалации.

Начало поставок Украине американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км чревато началом военного конфликта США с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Военная операция РФ на Украине. День 203-й В ЛНР заявили, что линия фронта «подошла очень близко» к границам республики и назвали ситуацию... 14 сентября 23:48

По мнению дипломата, если Украина получит такое оружие от США, «в область возможного поражения попадут крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры» России.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — подчеркнул посол РФ.

Антонов также заявил, что украинские военные «постоянно нарушают нормы гуманитарного права».

«Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет, они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране», — считает российский дипломат.

При этом посол РФ убежден, что даже если Вашингтон удовлетворит все запросы Украины относительно поставок вооружений, к реальным переменам на фронтах это не приведет. «Говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю», — заявил Антонов.

Он также обратил внимание, что разговоров о необходимости начать переговоры на данный момент не ведется.

Косвенное участие в конфликте

По мнению Антонова, все сделано для того, чтобы превратить Украину в «полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию». «Диалог с Россией очень важен». Генсек ООН обсудил с Путиным Украину и вывоз зерна Владимир Путин поговорил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В Кремле рассказали... 14 сентября 22:23

По словам главы российской дипмиссии, Москва озабочена «открытой бравадой» чиновников из американской администрации тем, что «некие удачи» Украины на фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона в разработке контрнаступления украинских военнослужащих.

«На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном», — заявил Антонов.

Список желаемого оружия

Ранее стало известно, что Украина в ближайшее время направит США новый запрос на поставку вооружений. С перечнем желаемого оружия, который получили американские конгрессмены от правительства Украины, ознакомилась газета The Wall Street Journal. «Ракеты С-300 и С-400 работают быстрее, чем ATACMS» О возможной поставке Киеву ракет ATACMS сообщил американский портал Defence News. Чуть раньше об этом же... 10 сентября 22:02

В документе, по данным издания, перечислены десятки видов вооружений. Среди них — тактические баллистические ракеты класса «земля—земля» ATACMS, дальность действия которых достигает 300 км.

Украина также запросила танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты «Гарпун» и 2 тыс. ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS.

В документе сказано, что Киев намерен использовать это оружие для боевых действий в 2023 году.

Украина неоднократно просила США поставить ей баллистические ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказывал Киеву из-за опасений, что ракеты могут использовать для нанесения ударов по территории России.

Помощник американского президента Джейк Салливан подчеркивал, что США делают все для помощи Украине, однако поддержка не должна спровоцировать эскалацию конфликта. По его словам, Вашингтон нацелен помочь Киеву победить, а также доказать, что военные действия России оказались «стратегическим провалом Владимира Путина».

США уже направили Украине оружия и другой военной помощи на общую сумму более $15 млрд. В частности, в новый пакет помощи от Вашингтона могут войти боеприпасы для РСЗО HIMARS. 25 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что с января 2021 года США предоставили Украине военную помощь, которая по объему примерно в три раза превышает ее годовой оборонный бюджет.

2 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности Вашингтона в военную поддержку Украины. Дипломат считает, что американская сторона ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать участием в конфликте.