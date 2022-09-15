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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 204-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 204-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
ВСУ периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, но все их попытки сразу пресекаются, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В ДНР, ЛНР и Херсонской области продолжаются обстрелы. В Белгородской области перевели на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:19

Председатель Генассамблеи ООН призвал к демилитаризации Запорожской АЭС — ТАСС.

08:15

08:14

В Белгородской области решили перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщил глава региона Гладков.

08:12

Представительство ДНР сообщает, что ВСУ в ночь на четверг обстреляли из гаубиц калибра 155 мм Донецк и Макеевку. По данным представительства, в 00:50 мск было сделано три выстрела по Макеевке, в 05:30 мск три снаряда были выпущены по Киевскому району Донецка — ТАСС.

08:10

Вооруженные силы Украины дважды за минувшую ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации города — ТАСС.

08:09

Российские зенитные ракетные системы С-300В в ходе военной спецоперации на Украине поражают не только вертолеты и беспилотники, но и ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, утверждает командир батареи с позывным «Ракета» — ТАСС.

08:07

Военные в Запорожской области посадили дрон-камикадзе ВСУ Switchblade антидроновым ружьем, переданным жителями региона армии в качестве помощи, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:05

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов — ТАСС.

08:04

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что глава государства попал в ДТП в Киеве.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения», — написал Никифоров в соцсетях.

Медики оказали первую помощь водителю легкового автомобиля и передали его «скорой». Никифоров добавил, что президента осмотрел врач и не выявил серьезных повреждений.

08:03

ВСУ периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, но все их попытки сразу пресекаются, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен и подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине — ТАСС.

08:01

ВСУ потеряли более 50 человек убитыми во время попытки прорыва обороны в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области, в плен взяты семь человек, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 204-го дня специальной военной операции России на Украине.

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