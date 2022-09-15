«Безвыходность ситуации». В Кремле раскритиковали проект гарантий безопасности Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что только руководство Украины может дать гарантии безопасности своей стране. По его мнению, презентация проекта «Киевского соглашения по безопасности», в котором Украина выражает стремление стать членом НАТО, делает необходимым продолжение военной спецоперации России. О «Киевском соглашении» и реакции России на него — в материале «Газеты.Ru».

Главная угроза для России

Выступая на брифинге, Дмитрий Песков заявил, что только руководство Украины может дать гарантии безопасности своей стране. МИД Франции: Париж готов обсуждать с партнерами гарантии безопасности для Киева В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж готов обсуждать с партнерами некоторые... 14 сентября 14:59

«Гарантии безопасности Украины может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для него», — сказал он.

Накануне представитель Кремля сообщил журналистам, что предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины подтверждает актуальность целей военной спецоперации РФ.

«В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается», — отметил Песков.

По его мнению, из-за этого «главная угроза» для России «остается». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины руководству этой страны придется сначала ликвидировать угрозы для РФ. Песков добавил, что, если предложенный Киевом документ будет подписан, реакция Москвы будет негативной.

«Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — заключил он.

Гарантии безопасности Украины

13 сентября офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, разработанный по указанию украинского лидера. Над документом под названием «Киевский договор по безопасности» работала экспертная группа, в состав которой вошли в том числе бывшие премьер-министры, министры, чиновники и ученые, включая бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Депутат Чепа назвал «бесполезной» попытку Зеленского продвинуть проект по гарантиям безопасности Украины Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. В качестве... 13 сентября 16:14

«Мы должны сделать так, чтобы лозунг «можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только «никогда снова». Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у русских желание реванша <…> Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь», — заявил на презентации проекта глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом он подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины «не является заменой вступления в НАТО», а лишь «средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится».

Согласно информации, опубликованной на сайте офиса Зеленского, предлагаемые в документе рекомендации предусматривают обеспечение Украины «ресурсами на содержание мощных вооруженных сил».

«Для этого требуются многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, структура «Киевского договора безопасности» предусматривает «полноценный санкционный пакет против страны-агрессора». Гарантии также могут содержать дополнительные соглашения, например, об обеспечении Украины современными системами противовоздушной и противоракетной обороны, региональные соглашения о безопасности в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности страны «важным шагом». Он надеется, что документ подпишут «лидеры самых мощных стран».

«Пролог к третьей мировой войне»

13 сентября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что проект Киева – «пролог к третьей мировой войне». Он уверен, что никто Украине «никакие гарантии не даст».

«Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников», — предупредил Медведев.

Он считает, что тогда «западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками».

«Люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо», — уверен зампред Совбеза.