«США становятся соучастниками военных преступлений». Как отреагирует Москва на новые ракеты для Киева

США планируют поставить Киеву вооружение, необходимое для противостояния с Россией на восточном и южном направлениях. В пакет вероятно войдет артиллерия и передовые ракетные системы. В российском МИДе заявили, что США приближаются к пределам допустимого. А ответом Москвы на передачу Киеву ракет большой дальности станет «адекватный ответ» и признание США третьей стороной конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что США намерены вскоре поставить Киеву передовые ракетные системы.

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы», — сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на $2,8 млрд, из которых $675 млн пойдут на дополнительные вооружения, 2,2 миллиарда - на «долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран». В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).

Ранее стало известно, что Украина в ближайшее время направит США очередной запрос на поставку вооружений. По данным The Wall Street Journal, туда войдут тактические баллистические ракеты класса «земля—земля» ATACMS, дальность действия которых достигает 300 км, танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты «Гарпун» и 2 тыс. ракет для РСЗО HIMARS.

США уже направили Украине оружия и другой военной помощи на общую сумму более $15 млрд.

Красная черта

Представитель МИД России Мария Захарова в контексте возможной передачи Киеву ракет большой дальности заявила, что подобные действия сделают Вашингтон непосредственным участником конфликта.

«США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», – сказала она.

По ее словам, Москва оставляет за собой право на адекватный ответ.

«Возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории», – добавила Захарова. «Они применят их и по нашей стране»: Антонов назвал последствия поставок Киеву ракет ATACMS США рискуют выйти на военный конфликт с Россией, если поставят Украине ракеты ATACMS, способные... 14 сентября 23:44

Также она призвала ООН и МККК оказать влияние на Киев, чтобы не допустить тяжелые гуманитарные последствия для мирных граждан из-за использования ВСУ противопехотных мин.

Полигон по утилизации оружия

Накануне посол России в США Анатолий Антонов предостерег Вашингтон от передачи Украине ракет ATACMS.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заявил Антонов.

По мнению Антонова, все сделано для того, чтобы превратить Украину в «полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию». Москва, по его словам, озабочена «открытой бравадой» чиновников из американской администрации тем, что «некие удачи» Украины на фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона в разработке контрнаступления украинских военнослужащих.

«На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном», — заявил Антонов.

Также 2 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности Вашингтона в военную поддержку Украины. Дипломат считает, что американская сторона ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать участием в конфликте.