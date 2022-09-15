«Мир стремительно меняется, но неизменной остается дружба»: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в рамках заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в туристическом центре «Самарканд» в Узбекистане, 15 сентября 2022 года

Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества политики сделали заявления о перспективах ШОС, уродливости однополярного мира и американских провокациях возле Тайваня, а также предложили ждать рекордного товарооборота между Россией и Китаем уже в этом году. Си подчеркнул, что ценит позицию Путина по Тайваню. Саммит ШОС не остался и без внимания со стороны США, недовольных поведением китайских властей.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией сыграть «руководящую роль» в выходе мира «на траекторию устойчивого и позитивного развития». Об этом он сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин в свою очередь заявил, что для «подавляющего числа государств на планете» неприемлемы попытки создания однополярного мира.

Это вторая встреча Путина и Си в 2022 году. Первая была в феврале. Тогда российский президент приезжал в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

16 сентября Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры стран ШОС примут участие в первом очном заседании, посвященном пандемии COVID-19.

«Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией», — сказал Путин на встрече с Си.

По словам Путина, страны продолжают укреплять «добрые» двусторонние отношения. Президент отметил, что с момента последней встречи двух лидеров, которая состоялась полгода назад, прошло много событий.

Путин о ШОС

Владимир Путин заявил, что перед странами-участницами ШОС стоит задача всемерно укреплять ее как площадку для «конструктивного и созидательного» взаимодействия. Президент РФ напомнил, что в ШОС входят страны с разными цивилизационно-культурными традициями и моделями национального развития – а также внешнеполитическими ориентирами.

«Однако выстраивание работы на принципах равноправия и взаимной выгоды, уважения суверенитета друг друга <...> позволили за небольшой по историческим меркам срок превратить эту организацию в действенный механизм многостороннего сотрудничества», — добавил Путин.

О Тайване и товарообороте

Российский президент подчеркнул, что Москва не признает независимость Тайваня — в рамках принципа «одного Китая» — и осуждает провокации США на острове.

«Ни одна страна не имеет права выступать судьей по тайваньскому вопросу», — сказал в свою очередь Си Цзиньпин.

Лидер КНР подчеркнул, что его страна решительно против внешнего вмешательства и «сепаратистских» сил, которые являются сторонниками независимости Тайваня. По словам Си Цзиньпина, Китай высоко ценит позицию России по этому вопросу.

Кроме того, Путин заявил, что по итогам 2022 года товарооборот между РФ и КНР может достичь рекордных показателей. Власти двух держав хотели довести этот показатель до $200 млрд в год, и скоро эта цель будет достигнута.

«Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются, в прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил $140 млрд. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», — сказал Путин.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай и Россия должны усилить координацию повсеместно. «Сторонам необходимо укреплять координацию в рамках ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, БРИКС и других международных организаций и механизмов, укреплять солидарность и взаимное доверие между всеми сторонами, расширять практическое сотрудничество», — сказал Си.

Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран и защищать «интересы региональной безопасности», добавил лидер Китая.

О рубле и юане

Российский президент Владимир Путин заявил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая существенно выросла после февраля 2022 года.

«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%», — сказал Путин.

Путин также должен встретиться в ходе саммита ШОС в Узбекистане с президентами Белоруссии, Узбекистана и Турции. 15 сентября президент РФ вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном.

Реакция за океаном

США считают, что для КНР сейчас не время вести дела с Россией, как будто «ничего не происходит», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

«Наше послание Китаю, как я думаю, было довольно последовательным: сейчас не время для ведения любых дел с господином Путиным, как будто ничего не происходит, с учетом того, что он сделал на Украине», — сказал Кирби.

Американский чиновник подчеркнул, что до настоящего времени Вашингтон не видел, чтобы Пекин нарушал санкции Запада против РФ или предоставлял ей «материальную поддержку».