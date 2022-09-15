«Мир стремительно меняется, но неизменной остается дружба»: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией сыграть «руководящую роль» в выходе мира «на траекторию устойчивого и позитивного развития». Об этом он сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин в свою очередь заявил, что для «подавляющего числа государств на планете» неприемлемы попытки создания однополярного мира.
Это вторая встреча Путина и Си в 2022 году. Первая была в феврале. Тогда российский президент приезжал в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.
16 сентября Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры стран ШОС примут участие в первом очном заседании, посвященном пандемии COVID-19.
«Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией», — сказал Путин на встрече с Си.
По словам Путина, страны продолжают укреплять «добрые» двусторонние отношения. Президент отметил, что с момента последней встречи двух лидеров, которая состоялась полгода назад, прошло много событий.
Путин о ШОС
Владимир Путин заявил, что перед странами-участницами ШОС стоит задача всемерно укреплять ее как площадку для «конструктивного и созидательного» взаимодействия. Президент РФ напомнил, что в ШОС входят страны с разными цивилизационно-культурными традициями и моделями национального развития – а также внешнеполитическими ориентирами.
«Однако выстраивание работы на принципах равноправия и взаимной выгоды, уважения суверенитета друг друга <...> позволили за небольшой по историческим меркам срок превратить эту организацию в действенный механизм многостороннего сотрудничества», — добавил Путин.
О Тайване и товарообороте
Российский президент подчеркнул, что Москва не признает независимость Тайваня — в рамках принципа «одного Китая» — и осуждает провокации США на острове.
«Ни одна страна не имеет права выступать судьей по тайваньскому вопросу», — сказал в свою очередь Си Цзиньпин.
Лидер КНР подчеркнул, что его страна решительно против внешнего вмешательства и «сепаратистских» сил, которые являются сторонниками независимости Тайваня. По словам Си Цзиньпина, Китай высоко ценит позицию России по этому вопросу.
Кроме того, Путин заявил, что по итогам 2022 года товарооборот между РФ и КНР может достичь рекордных показателей. Власти двух держав хотели довести этот показатель до $200 млрд в год, и скоро эта цель будет достигнута.
«Многоплановые связи между нашими странами активно развиваются, в прошлом году товарооборот увеличился на 35% и превысил $140 млрд. За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%», — сказал Путин.
Си Цзиньпин также заявил, что Китай и Россия должны усилить координацию повсеместно. «Сторонам необходимо укреплять координацию в рамках ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, БРИКС и других международных организаций и механизмов, укреплять солидарность и взаимное доверие между всеми сторонами, расширять практическое сотрудничество», — сказал Си.
Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран и защищать «интересы региональной безопасности», добавил лидер Китая.
О рубле и юане
Российский президент Владимир Путин заявил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая существенно выросла после февраля 2022 года.
«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%», — сказал Путин.
Путин также должен встретиться в ходе саммита ШОС в Узбекистане с президентами Белоруссии, Узбекистана и Турции. 15 сентября президент РФ вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Узбекистаном.
Реакция за океаном
США считают, что для КНР сейчас не время вести дела с Россией, как будто «ничего не происходит», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.
«Наше послание Китаю, как я думаю, было довольно последовательным: сейчас не время для ведения любых дел с господином Путиным, как будто ничего не происходит, с учетом того, что он сделал на Украине», — сказал Кирби.
Американский чиновник подчеркнул, что до настоящего времени Вашингтон не видел, чтобы Пекин нарушал санкции Запада против РФ или предоставлял ей «материальную поддержку».