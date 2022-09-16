На границе Киргизии и Таджикистана снова стреляют. Что происходит

На границе Киргизии и Таджикистана возобновились обстрелы, стороны обвиняют друг друга в провокациях. К 7:00 мск было достигнуто соглашение о прекращении огня, но обе стороны его нарушили. В Душанбе утверждают, что Бишкек отказывается от мирных переговоров. Госкомитет Нацбезопасности Киргизии заявляет, что Таджикистан стягивает в район конфликта на границе боевую технику. Из ближайших к границе киргизских населенных пунктов эвакуируют мирных жителей.

Таджикские военнослужащие рано утром начали обстрел приграничных районов Баткенской области, сообщили в погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии. В погранслужбе Таджикистана в свою очередь заявили, что киргизские пограничники атаковали ряд населенных пунктов Гафуровского района и пограничную заставу «Душанбе». «Компромисс невозможен»: почему союзники России снова стреляют друг в друга На границе Киргизии и Таджикистана снова неспокойно. Пока потери в нынешней перестрелке не идут... 17 апреля 14:10

Власти Киргизии в связи с обстрелами эвакуируют жителей ряда приграничных с Таджикистаном поселков — Борбордука, Арки, Жаштыка и Достука.

«Проводится эвакуация жителей некоторых населенных пунктов, которые расположены вблизи границы», — сообщил представитель администрации полномочного представителя главы киргизского государства в Баткенской области.

По данным на 10:00 (7:00 мск), с киргизской стороны пострадали 11 человек. Все организации здравоохранения Баткенской области перевели на усиленный режим работы. К 12:00 число пострадавших в результате боевых столкновений увеличилось до 18, заявил Минздрав Киргизии.

Источники Asia Plus из числа жителей приграничного Воруха сообщают, что при обстреле погиб один таджикский пограничник, несколько госпитализированы с ранениями, есть пострадавшие и среди мирного населения. Официальной информации о погибших и раненых с таджикской стороны пока нет.

Госкомитет Нацбезопасности Киргизии утверждает, что Таджикистан продолжает стягивать в район конфликта на границе боевую технику.

«По всему периметру киргизско-таджикской границы идут тяжелые бои, где таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня», — утверждает киргизское ведомство.

В Душанбе при этом заявляют, что уже дважды предпринимали односторонние шаги по прекращению огня и предлагали противнику сесть за стол переговоров. «Однако военнослужащие Кыргызской Республики проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу», — подчеркнули в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Маленькая победоносная: что произошло на границе Таджикистана и Киргизии Столкновение военных на границе Киргизии и Таджикистана спровоцировало срочные переговоры между... 30 апреля 07:02

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7.00 мск, однако обстрелы продолжаются до сих пор. «Несмотря на то, что в 06 часов 30 минут утра стороны договорились об объявлении прекращения огня, военнослужащие Кыргызской Республики, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Республики Таджикистан из всех видов боевого оружия и военной техники», — констатируют в пресс-центре Пограничных войск таджикского ГКНБ.

«На данный момент усилия стороны Республики Таджикистан по стабилизации ситуации не дают положительного результата», — цитирует заявление пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана агентство Ховар.

Политико-дипломатические средства

Министры иностранных дел двух стран Cироджиддин Мухриддин и Жээнбек Кулубаев провели телефонные переговоры по разрешению сложившейся ситуации на границе и в дальнейшем будут находиться в постоянном контакте.

«16 сентября 2022 года состоялись переговоры между министром иностранных дел Кыргызской Республики и министром иностранных дел Республики Таджикистан по разрешению обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Кыргызской стороной вновь отмечена необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами», — отметили в Бишкеке.

Генсек ОДКБ Станислав Зась обсудил с секретарями Совбезов Таджикистана Насрулло Махмудзода и Кыргызстана Маратом Иманкуловым обстановку на границе. Было достигнуто соглашение о проведении переговоров по линии компетентных органов для мирного урегулирования конфликта.

Обстрелы на границе Киргизии и Таджикистана происходят регулярно из-за разногласий в определении территориальных границ. В июне в ходе очередного боестолкновения погиб солдат-срочник с таджикской стороны. Последнее крупное столкновение на границе произошло в январе. Ситуация вновь обострилась на этой неделе. 14 сентября в Душанбе заявили, что киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли из миномета погранзаставу Кех. Погиб пограничник.