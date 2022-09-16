Саммит ШОС: Си Цзиньпин отказался фотографироваться и заставил Лукашенко надеть маску

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии коронавируса выехал из страны. Политик посетил Казахстан, а после прибыл в Узбекистан, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Здесь он заставил белорусского коллегу Александра Лукашенко надеть медицинскую маску, а также отказался ужинать с другими лидерами стран-участниц и принимать участие в общей фотосессии. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Лидер Китая Си Цзиньпин пропустил ужин глав государств в конце рабочего дня на саммите Шанхайской организации сотрудничества из-за правил по COVID-19, которые соблюдает делегация КНР. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана, Си также отказался фотографироваться с другими участниками саммита. Путин поддержал вступление Ирана в ШОС. Осталась «последняя формальность» Иран подписал меморандум об обязательствах перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)... 15 сентября 15:04

На ужине присутствовали и президент России Владимир Путин, и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, с которыми китайский политик встречался ранее в рамках ШОС.

15 сентября Си также успел провести переговоры с президентами Киргизии Садыром Жапаровым и Белоруссии Александром Лукашенко, которого уговорил надеть медицинскую маску (обычно Лукашенко ее не носит). Поездка в Казахстан и участие в ШОС стали первой зарубежной «командировкой» китайского политика с начала пандемии.

Дружба неизменна

Российский президент в ходе беседы с китайским коллегой заявил, что Москва осуждает провокации Вашингтона в тайваньском проливе. А Си указал, что позиция Пекина по украинскому кризису остается сбалансированной.

Глава КНР выразил готовность «показать пример ответственной мировой державы» и «сыграть руководящую роль», чтобы вывести стремительно меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития. Путин в свою очередь заявил, что для «подавляющего числа государств на планете» неприемлемы попытки создания однополярного мира. «Мир стремительно меняется, но неизменной остается дружба»: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде. На полях саммита Шанхайской... 15 сентября 18:47

В то же время дружба между Россией и Китаем остается неизменной в стремительно меняющемся мире, подчеркнул российский лидер. «Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией», — сказал президент РФ. По словам Путина, страны продолжают укреплять «добрые» двусторонние отношения.

В Белом доме после встречи президентов выразили обеспокоенность углублением связей России и Китая, а саму встречу Путина и Цзиньпина назвали примером сближения двух стран. «Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу глубины связей КНР с Россией, выравнивания [позиций двух стран] даже в то время, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. <…> Эта встреча — пример такого выравнивания», — сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В российском МИД в свою очередь сочли переговоры двух лидеров «прекрасными».

«Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Это вторая встреча Путина и Си в 2022 году. Первая была в феврале. Тогда российский президент приезжал в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

Эрдоган и папа

Президент Турции и председатель КНР провели встречу в Летнем дворце президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Она прошла в закрытом режиме, представителей прессы в зал не пустили. Политики разговаривали не более получаса. Президент Узбекистана назвал новых партнеров по диалогу ШОС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус... 16 сентября 11:55

Reuters со ссылкой на ватиканский источник утверждает, что Ватикан предлагал согласовать встречу между Си и папой Римским Франциском (оба находились в Казахстане), но китайская сторона отказалась.

«Ватикан сообщил Китаю, что папа Франциск готов встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином, пока оба лидера находятся в столице Казахстана, но Китай заявил, что для этого недостаточно времени», — сообщает агентство.

Когда и при каких обстоятельствах Ватикан обратился к КНР, не раскрывается. Ранее папа выражал готовность поехать в Китай, отвечая на вопрос журналиста о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Нур-Султане.

Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября. На форуме присутствуют более 10 глав различных государств.