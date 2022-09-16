«Не надо рыться в книгах по истории». Шольц ответил Польше на требование о репарациях

Германия сделала предупреждение Польше о возможном пересмотре границ, если Варшава не откажется от требований о репарациях по итогам Второй мировой войны. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не хотел бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории». Польский сейм накануне принял резолюцию с призывом к правительству ФРГ взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред», причиненный полякам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Заявление он сделал в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко как представителю Украины. В зале присутствовал польский экс-премьер Дональд Туск. Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, Россия представляет самую большую угрозу НАТО. Об... 16 сентября 15:30

«Глядя на [экс-премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные [бывшим канцлером Германии] Вилли Брандтом, о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории», — так Шольц прокомментировал требования Варшавы к Берлину о новых репарациях за разрушения в ходе Второй мировой войны (цитата по Niezalezna.pl).

Немецкий политик подчеркнул, что не хотел бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ» согласно архивным документам.

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик, комментируя слова Шольца, констатировал, что тот не «изобрел порох»: на протяжении многих десятилетий сменявшие друг друга политики Германии пугали поляков пересмотром границ в случае требования репараций.

В польском МИД подчеркнули, что отказ властей Германии обсуждать вопрос репараций «создает политическую проблему, отягощая будущее польско-немецких отношений».

«Поэтому необходим политический диалог, который позволит в будущем привести к общему решению этого вопроса», — сказал сегодня глава ведомства Збигнев Рау. Он выразил уверенность, что ФРГ должна быть заинтересована в разрешении всех спорных вопросов в отношениях с Польшей, а спустя 80 лет настало время понести ответственность за «геноцид, разрушения и варварство».

Требования Варшавы

1 сентября глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что польские власти приняли решение официально потребовать от Германии военные репарации. Общий ущерб оценили примерно в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн).

Через неделю замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что Варшава направит Берлину ноту с требованием выплаты репараций до конца года. Он уточнил, что отчет о военных потерях состоит из трех томов и, по его словам, доказывает, что срок ответственности Германии за ущерб еще не истек. 14 сентября польский сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше».

В 2017 году парламент Польши учредил целый комитет по регулированию выплаты репараций. ФРГ тогда отклоняла любые требования: в Берлине заявили, что крупные репарации уже были выплачены.

Претензии к Москве

Накануне польский президент Анджей Дуда заявил о необходимости потребовать репараций за Вторую мировую войну и от РФ. По его словам, власти Польши требуют репараций от Германии, поскольку Третий рейх напал на польское государство в 1939 году. СССР также атаковал Польшу, как и Третий Рейх, поэтому «нет причин отказываться» и от этой идеи, отметил политик.

В Госдуме в ответ заявили, что слова польского лидера «реабилитирует фашизм» и оскорбляют память людей, «отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа». «Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — так на требования Варшавы отреагировал спикер ГД Вячеслав Володин.

Итоги войны

Вопрос о репарациях Германии за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой, был решен в 1945 году на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Общая сумма выплат должна была составить $20 млрд. Половина этой суммы причиталась СССР, а уже из советской доли Польше должно было быть передано около 15%. Канцлер ФРГ Шольц призвал искать контраргументы против «пропаганды» российских госканалов Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у Германии должны быть контраргументы против... 16 сентября 14:42

В 1953 году в ГДР вспыхнуло восстание недовольных жесткими методами внедрения социалистических порядков. В итоге Советский Союз заключил с ГДР соглашение о прекращении взимания репараций. В Германии настаивают, что тогда же от выплат отказалась и Польша. Однако в Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушениями и под давлением Москвы.

«Этот документ юридически несовершенен как минимум в четырех отношениях, есть много признаков того, что это было сфабриковано», — считает Шинковский вель Сенк. Польша не была участницей договора с ГДР, поэтому «государству, которое не подписывает договор, трудно быть одновременно обремененным последствиями этого договора», подчеркивает замминистра.

Граница Германии и Польши сейчас проходит по линии Одер-Нейсе, она была признана властями ГДР в 1950 году. ФРГ в свою очередь требовала пересмотра границ, но по Варшавскому договору обязалась не применять силу для возврата своих бывших территорий.