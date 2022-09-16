«Мы разоряем нашу экономику». В немецкой партии начался раскол из-за призыва снять санкции с России

В Германии в парламентской фракции партии «Левых» в бундестаге не смогли прийти к компромиссу по вопросу санкций против России. Сложившаяся ситуация привела к расколу в партии, пишет Die Welt. Депутат Сара Вагенкнехт обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны» против России и призвала к переговорам с Москвой. В партии ей ответили, что подобные заявления портят репутацию политической силы и призвали исключить Вагенкнехт из числа «Левых».

В парламентской фракции партии «Левых» в бундестаге не смогли выработать единую позицию по санкциям в отношении России, что привело к сильному расколу в партии, пишет издание Die Welt. «Впереди непростые времена». В ЕС могут изменить отношение к России Представители МИД Франции, ФРГ и Польши назвали военную операцию на Украине поворотным моментом... 16 сентября 20:48

По данным СМИ, разногласия в партии обострились после недавнего выступления Сары Вагенкнехт, которая обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергоресурсов». По ее мнению, стране необходимо начать переговоры с Россией по поставкам энергоносителей.

Такое мнение возмутило многих членов «Левых». На фоне разногласий руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил уйти из партии и заявил, что отказывается принять «требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией». Шнайдер заявил, что подобные разговоры портят репутацию «левой, прогрессивной политической силы».

Кроме того, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов направил письмо парламентской фракции, в котором подверг жесткой критике предложение Вагенкнехт. «Тезис о том, будто ФРГ ведет экономическую войну с Россией, искажает причину и следствие», — говорится в его сообщении.

Ряд членов партии призвали к исключению Вагенкнехт, однако она настаивает, что остается членом «Левых». Как отмечает газета Spiegel, на фоне столь серьезных разногласий партии «потребуется чудо, чтобы выжить в их нынешнем виде».

Тем не менее, даже после резкой критики со стороны однопартийцев Вагенкнехт продолжила отстаивать свою позицию по санкциям против Москвы.

«Мы разоряем и разрушаем нашу экономику, — возмутилась она. — До сих пор мне никто не смог вразумительно объяснить, почему мы так помогаем Украине».

«Тот факт, что мы обрекаем наших пекарей и ремесленников на банкротство, не поможет Украине», — считает политик.

Берлин не откажется от санкций

В парламентской фракции «Альтернатива для Германии» разделяют позицию Вагенкнехт. Так, член парламентского комитета по бюджету Петер Бёрингер выразил мнение, что санкции вредят Германии больше, чем России, поэтому их нужно пересмотреть. Путин и Шольц поговорили впервые с конца мая. Разговор длился 90 минут Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые с мая. Они продлились... 13 сентября 22:54

«Это санкционная политика, которая вредит только нам самим, — считает он. — Мы наносим собственной стране больший ущерб, чем России. Она получает рекордную прибыль в свете роста цен на энергоносители». Депутат призвал подумать, насколько ограничения вообще имеют смысл.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласен с такой точкой зрения. По его словам, введенные ограничения — это «важное средство усиления давления на Россию», чтобы окончательно остановить конфликт на Украине.

«Страна зависит от технического прогресса мира. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет ущерб для России», — отметил он. Шольц подчеркнул, что Москва в результате санкций уже понесла «значительные затраты».

В связи с этим политик пообещал, что Берлин не откажется от санкций, хотя ограничения влияют в том числе на экономику Германии.

«Наша экономика сильна, и мы помогаем чем можем», — заключил он.

Большинство немецких граждан поддерживают политику правительства. Согласно опросу института изучения общественного мнения Civey, 53% респондентов готовы пойти на лишения в повседневной жизни, если это необходимо для сохранения санкций против России.

Правительство пообещало выделить €65 млрд на компенсацию цен на электричество для потребителей. Газета Handelsblatt сообщила, что немецкий кабмин на фоне углубления энергетического кризиса готовит пакет помощи для энергокомпаний в размере около €67 млрд.

«Ясно одно: мы справимся с вызовами, которые связаны с ростом цен на энергетику и с отсутствием поставок российского газа. Мы преодолеем эту зиму», — пообещал Шольц.

Споры вокруг поставок оружия

Тема военной поддержки Украины также вызывает разногласия в правящих кругах Германии. «Альтернатива для Германии», помимо критики санкций против Москвы, выступает против поставок вооружений Украине. Военная операция РФ на Украине. День 205-й Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только... 16 сентября 23:55

«Российский посол в Берлине несколько дней назад дал понять, что федеральное правительство поставками оружия преступило красную черту, — заявлял глава партии Тино Хрупалла. — Война на Украине — не наша война, именно поэтому нам нужно выступать за то, чтобы как можно скорее наступил мир».

Противоположной позиции придерживается входящая в правящую коалицию ФРГ партия «Союз-90»/«Зеленые».

«Мы должны поставить во главу угла потребности Украины. Как раз сейчас, до того как придет зима, мы должны поддержать Украину в том, чтобы она в этом году освободила как можно больше своей собственной территории», — заявил сопредседатель партии Омид Нурипур.

Он призвал задействовать в том числе запасы бундесвера и промышленности, чтобы помочь Киеву.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман пообещала, что «Германия и впредь будет поддерживать Украину в военном отношении самым эффективным образом — в тесной координации с союзниками».

По данным Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин уже поставил Киеву военных товаров на сумму более €686 млн.