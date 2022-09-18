18 сентября 2022, 08:27 Политика Военная операция РФ на Украине. День 207-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 207-й день Мария Шустрова

close 100% Сергей Бобылев/ТАСС

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна «уступить» часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше. В Австралии заявили, что не планируют запрещать въезд в страну российским туристам. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что демократическая партия США и ее представители являются распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.