Мирный житель получил ранение при обстреле села Старомлиновка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».
По меньшей мере 9 человек погибли, 17 ранены за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны республики — РИА «Новости».
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что отношение к пленным украинским бойцам в регионе достойное — ТАСС.
Мэр Донецка сообщил о гибели мирной жительницы при обстреле со стороны ВСУ. Еще один человек получил ранения — ТАСС.
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в Луганской народной республике возросло до двух, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — РИА «Новости».
Греция, отправляя оружие Украине, становится частью кризиса вокруг этой страны, считает лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас — ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин поручил правительству республики в срок до трех дней принять меры для ликвидации дефицита топлива и организовать для этого круглосуточную транспортировку горючего на заправки — ТАСС.
Вооруженные силы Украины обстреляли поздно вечером 17 сентября Донецк и Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — ТАСС.
Демократическая партия США и ее представители являются распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России, заявил бывший президент США Дональд Трамп — ТАСС.
Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна «уступить» часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше — ТАСС.
«Говорю со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить свои территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других государств», — сказал Марга.
Власти Австралии не планируют ограничивать россиянам въезд в страну, заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз — ТАСС.
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово в Луганской народной республике, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — РИА «Новости».
Российские силовики в субботу вечером нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление — ТАСС.