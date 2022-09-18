«Если вы получаете 72% энергоносителей из России, вам придется очень быстро сдаться»

45-й президент США Дональд Трамп заявил на встрече со сторонниками в Огайо, что Германии очень скоро «придется сдаться», потому что 72% своих энергоносителей страна получает из России. По мнению политика и предпринимателя, немцы «потеряют страну» из-за экономических проблем. Сами Соединенные Штаты из энергетически независимого государства при его преемнике Джо Байдене тоже превратились в «попрошайку» энергоресурсов, считает бывший лидер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США и миллиардер Дональд Трамп заявил, что немцы могут «потерять свою страну» из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине. По словам политика, он давно предупреждал Германию о подобном сценарии и однажды даже отправил канцлеру Ангеле Меркель белый флаг на случай «капитуляции» перед Россией. Еврокомиссия не будет устанавливать потолок цен на газ из России Еврокомиссия решила не устанавливать предельную цену на российский газ, однако настаивает... 13 сентября 22:05

«Я отправил ей флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?» Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — отметил Трамп на митинге «Спасем Америку» в Огайо, который транслировался в эфире Newsmax.

Он уточнил, что тогда его слова не были восприняты в ФРГ всерьез, но теперь немцы «больше не смеются». Из-за дефицита нефти и газа Германия вынуждена возвращаться к «старомодным вещам» — например, углю.

«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — заключил Трамп.

Основной газопровод из России в Евросоюз — «Северный поток» — летом действовал в ограниченном режиме из-за сложностей после введения санкций. К августу прокачку полностью остановили: сначала на плановый ремонт, а потом — из-за выявленной неисправности газоперекачивающего агрегата. Сертификация «Северного потока - 2» была остановлена в феврале этого года. Накануне власти ФРГ еще раз подтвердили, что не согласны вводить в эксплуатацию газопровод. «Наша позиция неизменна», — заявил представитель правительства.

Бензин и Байден

Бывший президент также спрогнозировал резкий всплеск цен на бензин после выборов из-за действий нынешнего лидера Джо Байдена. Действующий глава государства опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо, с завершением электорального сезона бензин снова резко подорожает, уверен он. «Война с участием НАТО – решение проблем США». В ФРГ заявили о тайном плане США на Украине Немецкий профессор экономики Кристиан Крайс написал в своей статье для издания Deutsche Wirtschafts... 13 сентября 17:02

«Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», — сказал бывший глава Белого дома.

Трамп также выразил мнение, что сразу после выборов цены удвоятся и будут «выше, чем кто-либо мог вообразить». Стратегический резерв нефти был создан на случай войны, а не для укрепления своего авторитета перед выборами, подытожил миллиардер.

Демократы и деза

Кроме того, Трамп на встрече со сторонниками обвинил членов Демократисекой партии в распространении дезинформации. «Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — заявил он.

После прихода к власти администрации Байдена страна из энергетически независимого государства превратились в «попрошайку» энергоресурсов, заключил политик.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство энергетики США, стратегические запасы нефти в стране упали до показателя в 434,1 млн баррелей. Это минимум с 1984 года. Год назад в штатах Техас и Луизиана находились запасы общим объемом 621 млн баррелей.