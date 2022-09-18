«Шольца к этому активно подталкивают из-за океана». Передаст ли ФРГ танки Украине?

Большая часть членов правительства выступает за передачу Киеву дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, а также боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs, сообщает РИА «Новости».
«К этому кабинет Олафа Шольца активно подталкивают из-за океана. Госдеп США отправил МИД ФРГ послание, в котором говорится, что Вашингтон «приветствовал бы такие поставки», — говорится в материале.
По оценке обозревателя агентства Андрея Коца, первая модель Leopard может с большей вероятностью поступить на вооружение ВСУ, чем вторая. Военная техника не используется армией ФРГ, а ее хранение обходится бюджету достаточно дорого.
Leopard 1 сняли с вооружения в 2010 году из-за их устаревания: они не способны бороться с современными вариантами Т-72, Т-80 и Т-90. При этом танки вполне могут использоваться при ведении боя из засад. Машины этого образца по-прежнему находятся на вооружении армий более десятка государств.
«В Берлине умеют считать деньги и понимают, что вся эта ситуация для них крайне невыгодна. То, чем они могли поделиться без ущерба для себя, — уже на Украине. А оборонные заказы, которые готов щедро профинансировать канцлер, нужны прежде всего самим. Новую технику, сошедшую с конвейера, никто не даст. Своя рубаха ближе к телу», — полагает военный эксперт Алексей Леонков.
Leopard 2 — усовершенствованная и более грозная модель. «У последней модификации A7 прекрасное бронирование, эффективная система управления огнем, дальнобойные прицелы, хорошие ходовые качества. Однако в танковом парке ФРГ всего 225 вторых «Леопардов», из них A7 — меньше 20», — отмечает обозреватель.
В четыре раза больше у ФРГ танков модификации А4, которая принята на вооружение в 80-х годах. Модификацию разработали специально для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80. Скорее всего, на Украину отправят именно их.
БМП Marder превосходит по уровню защиты конкурентов из других стран НАТО. Она способна развивать высокую скорость, что позволяет действовать совместно с танками в составе ударной группы. В арсенале бундесвера около 380 Marder.
Кроме того, у немецкой армии есть около 360 бронетранспортеров Fuchs в различных модификациях. Эти БТР активно применялись в Афганистане, запас хода по шоссе — до 800 км.
«Пока неясно, появятся ли «Фуксы» вместе с другой тяжелой техникой в степях Донбасса. Вполне возможно, что немцы ограничатся обещаниями, за что Берлин не раз критиковали как в Киеве, так и в Вашингтоне», — заключает автор материала.
«Это для нас загадка»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не понимает, почему немецкие танки еще не переданы Киеву.
«Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронемашины Dingo. <...>. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою», — сказал он, при этом поблагодарив Германию за поставленные вооружения.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала правительство не откладывать надолго решение вопроса о поставках танков Leopard на Украину. Она отметила, что «Берлин должен постоянно спрашивать себя» о том, какую еще поддержку он может оказать Киеву на фоне российской спецоперации.
Президент Владимир Зеленский связывает отказ Берлина поставлять Киеву вооружения с психологическими барьерами, возникшими из-за нацистского прошлого Германии. По словам канцлера Олафа Шольца, Германия просто «не хочет действовать в одиночку» по вопросу с передачей танков Украине и будет принимать такие решения в координации с союзниками. Кроме того, Берлин» уже внес большой вклад в помощь Украине оружием».