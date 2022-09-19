В Госдуме предложили давать «академ» студентам, задействованным в спецоперации

Студентам, служащим в ВС РФ и участвующим в военной операции на Украине, предлагают предоставить гарантированный академический отпуск. Инициировали такой законопроект единороссы, партия направила письма в Минпросвещения и Минобразования. В думской фракции ЕР отметили, что «академы» приостановили с весны 2022 года, но теперь их получат не только уже служащие на фронте, но и добровольцы-студенты.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что студентам-военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, необходимо гарантировать возможность получения образования и сдачи экзаменов после возвращения домой. Его слова передает РИА «Новости».

«Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих и продолжать расширять меры поддержки»,

— сказал парламентарий, член фракции «Единой России».

Партия предлагает гарантировать законодательно академический отпуск студентам-военнослужащим в СВО. «Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование», — заявили в аппарате ЕР.

Для этого депутаты предлагают расширить перечень документов, являющихся основанием для предоставления «академа». В него могут включить документы, подтверждающие ветеранский статус студента – если он служил в ВС РФ на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Соответствующие письма направлены в Минпросвещения и Минобразования.

В «Единой России» отметили, что с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, при этом в спецоперации участвуют и студенты. Это также относится к студентам, желающим отправиться в зону боевых действий добровольцами, добавил Метелев. Судя по всему, кроме студентов в ЕР предлагают гарантировать «академ» и для курсантов — они также имеют право на академический отпуск.

Одержимость российской молодежью

30 августа издание EUobserver со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что европейское руководство рассматривает идею об исключении россиян в возрасте до 25 лет из-под действия любых визовых ограничений.

Собеседник издания не пояснил, какие страны выступили с таким предложением, но сказал, что «оказывается давление с тем, чтобы исключить молодых россиян из-под действия любых визовых ограничений».

«В принимающих решение кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью — людьми младше 25 лет», — рассказал еще один дипломатический источник EUobserver.

При этом, по его словам, «большинство российских солдат», которые участвуют в боевых действиях на Украине, как раз моложе 25 лет. Собеседник издания считает, что Евросоюзу следует «более широко» рассматривать сферу ответственности россиян и накладывать ограничения на всех.

«Нож в спину»

В конце июня лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ «ведется антироссийская пропаганда», а сторонники специальной военной спецоперации на Украине «шельмуются».

Кроме того, на занятиях со студентами «в качестве фейков приводятся примеры слайдов с материалами официальных государственных СМИ», заявил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что все думские фракции недовольны, когда люди на госдолжностях «начинают использовать свое рабочее место для пропаганды в интересах других государств».

«Хотелось бы, чтобы ректоры не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Если такие случаи будут происходить, мы считаем: правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», — заявил председатель нижней палаты парламента РФ.

«Сегодня наши солдаты и офицеры защищают Россию, защищают ее безопасность, спасают наших соотечественников. <...> Поэтому тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, — он должен взять и уйти», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также призвал ректоров вузов и деканов «осознать свою ответственность» или просто «встать и уйти». «Пусть <...> в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей Отчизне», — подытожил Володин.

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине в Сети различные СМИ публиковали сообщения о «тысячах студентов и преподавателей», поддержавших СВО. Ряд изданий также сообщал о выражении противоположной позиции в среде учащихся и преподавательском составе. В СПбГУ в марте около 500 студентов и преподавателей выступили против отчислений за участие в протестах.