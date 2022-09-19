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Политика

«Обошлось без жертв». В здание посольства РФ в Канаде бросили «коктейль Молотова»

МИД РФ вызвал посла Канады из-за нападения на посольство России в Оттаве

МИД России вызвал канадского посла Элисон Ле Клэр в связи с нападением неизвестного на посольство России в Оттаве. В ночь на 12 сентября злоумышленник забросил «коктейль Молотова» через забор на территорию дипмиссии и убежал. В посольстве сообщили, что состав смеси не воспламенился, поэтому никто из сотрудников не пострадал. Москва потребовала найти виновного и обеспечить охрану сотрудников посольства и членов их семей.

Посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр 19 сентября вызвали в МИД России, где заявили ей решительный протест.

В министерстве сообщили, что вызвали дипломата из-за действий «неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве».

Российское дипведомство также заявило, что в Оттаве «агрессивно настроенные демонстранты» блокировали служебный вход в консульский отдел российского посольства «при попустительстве прибывшего наряда полиции».

В МИД указали, что во время других враждебных акций против дипмиссий России в Канаде правоохранительные органы также «не предотвратили инциденты и не задержали виновных».

«Российская сторона потребовала незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей», — подчеркнули в министерстве.

Никто не пострадал

Посол России в Канаде Олег Степанов рассказал, что инцидент произошел в ночь на 12 сентября после полуночи.

«Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор посольства на его территорию. Он выбежал из прилегающей к посольству парковой зоны, поджег фитиль, забросил бутылку и скрылся», — сообщил Степанов.

По словам дипломата, никто из сотрудников посольства не пострадал.

«К счастью, сам химический состав не воспламенился, бутылка разбилась, фитиль прогорел, воспламенения зажигательной смеси не произошло», – объяснил российский посол. Он добавил, что канадской полиции передали видеозапись с нападением на здание.

Степанов заявил, что российское посольство расценивает нападение на дипмиссию в Оттаве как попытку совершения теракта.

«Только по счастливой случайности обошлось без жертв и нанесения вреда нашему имуществу», — отметил дипломат и заявил, что дипмиссия рассчитывает на тщательное расследование.

Российский посол обратил внимание, что случаи закидывания на территорию дипмиссии посторонних предметов происходили и раньше.

«Мы неоднократно обращались с требованиями к канадским властям, национальной полиции, полиции города Оттава, чтобы наши представительства не только в Оттаве, но и в Монреале и Торонто, были обеспечены постоянными полицейскими постами», — отметил он.

Нападения на дипломатов

Российские посольства не раз становились объектами атак после начала военных действий на Украине.

Так, 26 февраля в Варшаве группа неизвестных облила краской табличку с надписью «Посольство Российской Федерации» на воротах со стороны главного входа, а со стороны задних ворот здание обстреляли металлическими шариками. 28 февраля несколько человек закидали пиротехникой дипмиссию в Нидерландах, а 4 марта посол в стране заявил, что на территорию представительства забросили самодельное взрывное устройство, которое в итоге не сработало.

7 марта грузовик протаранил ворота российского посольства в Дублине, до этого у здания несколько дней проходили акции протеста.

Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел из-за нападений на посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции, которое тоже произошло 7 марта. В СК заявили, что злоумышленники «преследовали цель осложнения международных отношений».

В апреле Министерство иностранных дел РФ рекомендовало дипломатам за рубежом не покидать посольства в одиночку. Тогда глава ведомства Сергей Лавров заявил, что министерство знает об угрозах для российских дипломатов, работающих в нескольких странах.

9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. Дипломата, его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к памятнику. Прибывшая на место полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

Ухудшение отношений

Отношения между Москвой и Оттавой также значительно ухудшились за последние полгода. На фоне военной операции на Украине Канада ввела несколько пакетов санкций против России.

Всего в канадском списке 954 человека и 257 организаций. В последний раз перечень расширялся 23 августа, когда Оттава ввела санкции против 62 россиян, включая губернаторов 27 регионов, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

В ответ Москва решила запретить въезд в Россию для 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады. Сейчас в списке канадцев, которым запрещен въезд в Россию, 818 человек, включая премьер-министра Джастина Трюдо.

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