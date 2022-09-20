«Я не теряю надежды». Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского

Мужчина идет по одной из улиц в городе Васильевка Запорожской области

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он также надеется организовать встречу президентов России и Украины, чтобы послушать их мнения о причинах начала спецоперации РФ. Главные заявления турецкого лидера – в материале «Газеты.Ru».

«Они пытаются закончить эту работу»

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. В интервью американскому телеканалу PBS он заявил, что, согласно его данным, Москва и Киев договорились об обмене 200 военнопленными. По мнению президента Турции, это «хорошее событие». Эрдоган: Турция «позаботится о себе», если не получит от США F-16 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу PBS, что страна сможет позаботиться... 20 сентября 06:41

«Как лидер, я не ищу ответа на вопрос, «Россия эффективнее или Украина?» Моя просьба, мой совет господину Зеленскому — войну, которая заканчивается гибелью людей, нельзя выиграть», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

По мнению турецкого президента, благодаря заключению продовольственной сделки в Стамбуле с Украины экспортировали почти три миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Эрдоган надеется, что продукты будут доставляться не в развитые страны, а в «слаборазвитые или бедные» государства.

Отвечая на вопрос, как можно быстро закончить российско-украинский конфликт, турецкий лидер заявил, что здесь очень важна позиция России.

«Я понял, что они (власти России – «Газета.Ru») на самом деле пытаются закончить это как можно скорее. Проблемы из-за этого слишком велики <…> Но здесь Украине и России нужно общее понимание <…> Теперь мы должны набраться решимости остановить этот конфликт и эту войну», — отметил он.

Как достигнуть мира

По мнению Эрдогана, для достижения мира будет иметь большое значение «возвращение захваченных земель». Эрдоган: Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие... 20 сентября 06:33

«Это то, чего хотят и ожидают. Господин [генсек ООН Антониу] Гутерриш предпринимает шаги в этом направлении. Есть шаги, которые мы предприняли», — добавил президент Турции, уточнив, что попросил Путина передать Крым Украине.

Эрдоган подчеркнул, что «ни один лидер не сказал после своего шага: «Я поступил неправильно». Он уверен, что мир «должен это увидеть» как со стороны российского лидера, так и украинского.

«Ни одной из оккупаций нет оправдания. Господин Зеленский и господин Путин, а не мы, лучше всех могут объяснить, причины и следствия (начала спецоперации РФ – «Газета.Ru») <...> Мы здесь, чтобы выслушать обе стороны. Вот почему я так настаиваю на встрече лидеров <…> У нас пока не получилось, но я не теряю надежды», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, ответ на вопрос, кто ответственен за гибель людей, должна дать ООН. Он также уверен, что Россия — страна, «которая отстаивает свои интересы и борется за них». Для завершения конфликта мировому сообществу «нужно приложить усилия, чтобы прийти к выводу, не будучи на стороне одного лидера, а договариваясь с обоими», считает Эрдоган.

«Мы должны обратить внимание, что люди умирают не только на украинской стороне, но и на российской», — подчеркнул он.

Возврат территорий

23 августа Эрдоган заявил, что «Турция не признает аннексию Крыма» и считает присоединение полуострова к России «незаконным». Экс-министр ФРГ Триттин призвал ввести против Турции санкции из-за общения с Россией Один из лидеров партии «Союз 90/Зеленые» и экс-министр Германии по охране окружающей среды и ядерной... 19 сентября 09:23

«Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира на Украине <…> Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права», — сказал президент Турции.

Эрдоган также отметил, что позиция Анкары по этому вопросу «основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции» страны.

«Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и глобальной безопасности и стабильности», — подчеркнул Эрдоган, заключив, что Анкара «выступает за справедливый мир, в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины».

На следующий день, 24 августа, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в интервью CNN International, что «Россия должна прекратить свои атаки на украинские города» и также назвал Крым «частью Украины». Он подчеркнул, что возвращение полуострова в состав Украины «должно быть основой для заключения любого соглашения» между Москвой и Киевом.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. Российские власти утверждают, что за присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией Украины.