Тест. «Брат» или депутат?
Сможете ли вы отличить слова Данилы Багрова и Сергея Бодрова от цитат политиков
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Сергей Бодров в кадре из фильма «Брат 2» (2000)Кинокомпания «CTB»
20 сентября исполняется 20 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье, унесшей жизни 125 человек, в том числе актера и режиссера Сергея Бодрова и его съемочной группы. «Газета.Ru» предлагает вам вспомнить и попытаться отличить слова актера Сергея Бодрова и его культового героя «Брата» Данилы Багрова от заявлений депутатов, сенаторов, губернаторов и других российских политиков.