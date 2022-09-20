20 сентября 2022, 16:01 Политика Тест. «Брат» или депутат? Сможете ли вы отличить слова Данилы Багрова и Сергея Бодрова от цитат политиков Отдел «Политика»

close 100% Сергей Бодров в кадре из фильма «Брат 2» (2000) Кинокомпания «CTB»