Путин обращается к россиянам

9:02

Послание Путина ожидалось еще вчера. Но ближе к полуночи Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента заявил, что выступление президента состоится, когда «проснется Дальний Восток».

Телеведущий «России-1» Владимир Соловьев лаконично написал в своем Telegram-канале: «Завтра». А главред RT Маргарита Симоньян призвала всех ожидающих речь Путина «ложиться спать».

По данным Telegram-канала Baza, обращение президента было намечено на 21 сентября с 9:00 до 10:00. По словам источника, эфирные группы теле- и радиоканалов (в том числе региональных) предупредили именно о таком времени.