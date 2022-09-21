Путин обращается к россиянам

Российский президент Владимир Путин по телевидению выступает с посланием к россиянам. Основная тема — проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Голосования назначены на период с 23 по 27 сентября. Возможно, Путин коснется в своей речи и новых поправок в законодательство, касающихся мобилизации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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9:03
⚡️Путин заявил, что главная цель спецоперации на Украине остается неизменной — освобождение всей территории Донбасса.
9:03
Что ж, Дальний Восток проснулся, как и Москва.
9:02
Послание Путина ожидалось еще вчера. Но ближе к полуночи Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента заявил, что выступление президента состоится, когда «проснется Дальний Восток».
Телеведущий «России-1» Владимир Соловьев лаконично написал в своем Telegram-канале: «Завтра». А главред RT Маргарита Симоньян призвала всех ожидающих речь Путина «ложиться спать».
По данным Telegram-канала Baza, обращение президента было намечено на 21 сентября с 9:00 до 10:00. По словам источника, эфирные группы теле- и радиоканалов (в том числе региональных) предупредили именно о таком времени.
9:01
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Владимир Путин начал свое обращение к россиянам, посвященное проведению референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Голосования намечены на период 23-27 сентября.
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