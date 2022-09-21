21 сентября 2022, 08:10 Политика Военная операция РФ на Украине. День 210-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 210-й день Григорий Плакучев

close 100% Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция и задачи Киева остаются неизменными, несмотря на предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Гражданам Украины на неподконтрольных Киеву территориях за участие в голосовании может грозить до пяти лет лишения свободы, указала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио осуждает планы провести референдумы в Донбассе и на Украине и считает их нарушением международного законодательства. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.