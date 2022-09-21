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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 210-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 210-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция и задачи Киева остаются неизменными, несмотря на предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Гражданам Украины на неподконтрольных Киеву территориях за участие в голосовании может грозить до пяти лет лишения свободы, указала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио осуждает планы провести референдумы в Донбассе и на Украине и считает их нарушением международного законодательства. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:11

⚡️Путин: указ о частичной мобилизации подписан — РИА.

09:10

09:09

09:08

Любые попытки Киева сорвать референдум в Херсонской области военным путем обречены на провал, сообщил глава администрации — ТАСС.

09:07

Путин: уже после начала спецоперации Киев реагировал на предложения России позитивно - но мир не устраивал Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности — РИА.

09:06

09:04

09:02

⚡️Путин выступает с обращением по Донбассу:

08:58

Владимир Путин начал телеобращение к гражданам страны:

08:55

08:54

Херсонская область после вхождения в состав России намерена сохранить свое нынешнее название, сказал глава региона — РИА.

08:53

08:52

В Северодонецке сообщили, что территория полностью разминирована — ТАСС.

08:51

08:50

ВСУ утром обстреляли Горловку, что спровоцировало пожар в одном из домов, сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько — ТАСС.

08:49

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град» — ТАСС.

08:48

08:47

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что «история с видеовыступлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее оказалась шоу, попирающим равенство стран всемирной организации» — ТАСС.

08:46

И.о. мэра Северодонецка Николай Моргунов сообщил, что подача электроэнергии на части территории города будет возобновлена в течение двух недель, это позволит запустить химпредприятие «Азот» — ТАСС.

08:45

08:44

Гутерриш встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и первой леди этой страны Еленой Зеленской. В ходе беседы с украинским премьером затрагивались вопросы ядерной безопасности — ТАСС.

08:43

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по ситуации на Украине, зерновой сделке, а также «доступу российского зерна и удобрений на международные рынки» — ТАСС.

08:42

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Молдавии Майей Санду влияние на страну конфликта на Украине — ТАСС.

08:41

При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков получил ранения мужчина, сообщил мэр Алексей Кулемзин — ТАСС.

08:40

Украинские силовики в среду утром дважды обстреляли из ствольной артиллерии Зайцево в ДНР, сообщило представительство республики. По его данным, ВСУ выпустили в 05:00 и в 05:37 мск по Зайцево 10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм — ТАСС.

08:39

Число пострадавших при обстреле ВСУ Новой Каховки увеличилось до пяти — ТАСС.

08:38

На химпредприятие «Азот» в Северодонецке ЛНР на работы временного характера устроились около 500 человек, сообщил и.о. мэра Николай Моргунов — ТАСС.

08:37

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ дважды за три минуты обстреляли Орловку. По информации представительства, украинские силовики в 05:24 и в 05:27 мск открывали огонь по Орловке из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в общей сложности было выпущено семь снарядов — ТАСС.

08:36

08:35

И.о. премьер-министра Италии Марио Драги в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что решение Запада о предоставлении Украине помощи является единственно верным выбором.

Он также отметил, что «исход конфликта остается непредсказуемым», а за последнее время «Киев, похоже, получил важное стратегическое преимущество» — ТАСС.

08:34

08:33

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ трижды за 10 минут обстреляли Донецк из ствольной артиллерии.

По информации представительства, ВСУ в 04:57, в 05:03 и в 05:05 мск открывали огонь по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в общей сложности было выпущено восемь снарядов — ТАСС.

08:32

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале контртеррористических учений с участием тяжелой техники в Мелитополе — ТАСС.

08:31

08:30

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пообещал Украине оказание дальнейшей помощи, в том числе путем поставок оружия.

«Никакой продиктованный Россией мир не будет принят», — сказал он, коснувшись темы референдумов о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

08:29

Представительство ДНР сообщает, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 мм — ТАСС.

08:28

08:27

Переселенцы с Украины, из ДНР и ЛНР, прибывшие в Магаданскую область, нашли работу на предприятиях золотодобычи, рыболовства, сельского хозяйства и других отраслей, сообщил министр труда и социальной политики региона Сергей Кучеренко — ТАСС.

08:26

08:25

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что референдумы не изменят характер конфликта на Украине — ТАСС.

08:24

08:23

Генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность — ТАСС.

08:22

Украинские силовики обстреляли в среду за 20 минут из ствольной артиллерии Макеевку и Минеральное в ДНР, сообщило представительство республики.

08:21

08:20

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию вокруг РФ и Украины — ТАСС.

08:19

08:18

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков — ТАСС.

08:17

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак провел разговор в режиме видеоконференции с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, во время которого проинформировал их о ходе боевых действий — ТАСС.

08:16

08:15

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США никогда не пойдут на признание результатов референдумов в Донбассе и на Украине — ТАСС.

08:14

08:13

Оппозиционный блок ХДС/ХСС призвал правящую в ФРГ коалицию «Светофор», состоящую из Социал-демократической партии Германии, «зеленых» и Свободной демократической партии, как можно скорее поставить на Украину тяжелое вооружение, в том числе боевые танки западного производства — ТАСС.

08:12

Международное сообщество должно работать над разрешением конфликтов путем дипломатических переговоров — такое мнение высказал президент Перу Педро Кастильо, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН — ТАСС.

08:11

08:10

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио осуждает планы провести референдумы по вопросу о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России и считает их нарушением международного законодательства — ТАСС.

08:09

08:08

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия должна будет выплатить Украине репарации — ТАСС.

08:07

08:06

Референдум в Запорожской области о вхождении в состав РФ проведут в соответствии с федеральным конституционным законом №6 «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:05

Гражданам Украины на неподконтрольных Киеву территориях за участие в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук — ТАСС.

08:04

08:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция и задачи Киева остаются неизменными, несмотря на предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ — ТАСС.

08:02

08:01

Генеральный прокурор, министр юстиции США Меррик Гарленд и украинский генпрокурор Андрей Костин на встрече в Вашингтоне подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений на Украине — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 210-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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