Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обратились по телевидению к россиянам. Путин объявил о частичной мобилизации и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР и Херсонской области к России. Шойгу впервые с марта назвал количество погибших служащих ВС РФ в спецоперации и заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

О мобилизации

«Считаю необходимым принять следующее решение – оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», – заявил Путин.

Глава государства уточнил, что призыву подлежат «граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Указ о частичной мобилизации уже подписан. Мероприятия по мобилизации начинаются с сегодняшнего дня — 21 сентября. Губернаторы Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей, уже объявили о том, что приступили к выполнению поставленных президентом задач.

Те, кого призовут на военную службу, перед отправкой в части обязательно пройдут «дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», отметил в своем обращении Владимир Путин.

Он «особо подчеркнул», что такие граждане «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».

Министр обороны Сергей Шойгу в своем интервью обратил внимание, что частичная мобилизация будет происходить среди тех, кто состоит в запасе. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и ничего не слышали про армию. Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна Вооруженным Силам, имеет боевой опыт», – подчеркнул глава ведомства.

Шойгу также заверил, что мобилизации не будут подвержены учащиеся и студенты – «все ходят на занятия, учатся». Мобилизации не подлежат и служащие по призыву – «наши призывники также продолжают служить, как и служили, на территории РФ».

Он отметил, что от «огромного мобилизационного ресурса» – 25 млн россиян (тех, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт) мобилизованы будут чуть больше 1%.

Министр обороны России отметил, что мобилизованные россияне будут отправлены для закрепления территорий, что находятся около линии соприкосновения. Он также отметил, что протяженность самой линии соприкосновения, которую «можно называть линией фронта», — больше тысячи километров.

В своем обращении Владимир Путин заявил, что Указ о частичной мобилизации предусматривает и «дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа»:

«На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены Правительством незамедлительно».

Как заявил Шойгу, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях, пишет РИА «Новости».

Что говорят юристы и политики о новом Указе

Секретарь Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Точенов заявил РИА «Новости», что ограниченно годные к службе, то есть имеющие категорию «В» в военном билете, не будут мобилизованы.

«Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но ни в какие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья», – подчеркнул общественник, указав на предписания закона о всеобщей воинской обязанности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для защиты госграницы на направлениях спецоперации будут созданы новые части, пишет ТАСС.

По его словам, прежде всего речь идет о мобилизации военнообязанных первого разряда – солдат до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет.

Картаполов подчеркнул, что выпускников военных кафедр могут призвать в армию, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

Говоря о разрешении на передвижение потенциальных призывников, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил РИА «Новости», что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. Он действует с момента получения повестки.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил такое же мнение в разговоре с «Подъемом»:

«Это же проводится не всеобщая мобилизация. Насколько я знаю, границы всем закрыты только Шенгенской зоны. Дополнительных ограничений нет. Но как только придет повестка, нужно прибыть к военкомату – вот и все».

Но как это будет проверяться, он не сказал, сославшись на то, что не пограничник.

«Должны же паспорт предъявлять, когда границу переезжаем. Гражданин будет знать. Повестка если приходила, получено уведомление, значит. И если он не придёт — 10 лет лишения свободы, вот и весь сказ», – отметил он.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец заявил Telegram-каналу Shot, что первыми в ходе частичной мобилизации призовут солдат и сержантов из резерва.

«Они все резервисты в разной степени подготовленности, которые каждый год по указу президента призывались на сборы. Это люди, которые еще недавно были в части, стреляли, водили танки, наводили ракеты», – подчеркнул он.

Специалист также обратил внимание, что может быть призван и «золотой фонд» — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы», и «молодые офицеры».

Как пояснил «Газете.Ru» адвокат Алишер Захидов, частичной мобилизации, не подлежат многодетные отцы.

«Не подлежат обязательной мобилизации те, у кого есть четыре ребенка, либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель, это прописано в 18 статье закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», – пояснил Захидов.

По мнению Островского, многодетных отцов будут призывать в последнюю очередь. «Но если гражданину, которому положена отсрочка по закону, пришла повестка, то он может в письменной форме уведомить военкомат о том, почему он не может подлежать призыву, приложив все документы и отправить жалобу военному прокурору», – сказал эксперт.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Во время своего обращения к россиянам российский президент Владимир Путин также поддержал желание властей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей провести референдумы «о будущем этих территорий» в составе РФ.

«Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», – заявил Путин.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что если эти территории решат стать российскими регионами, то речь о переговорах с Украиной уже идти не будет: «Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Мы были готовы к переговорам. <…> Но Киев нарушил все возможные договоренности».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что при вступлении территорий в состав России по итогам референдумов нападение на них будет равносильно нападению на Россию со всеми последствиями.

Ситуация на фронте

Во время интервью министр обороны России Сергей Шойгу впервые с марта этого года рассказал о потерях российской армии в ходе спецоперации на Украине: «Наши потери на сегодняшний день – 5 937 человек погибли. Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненных более 90% вернули в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпиталя и продолжают службу».

Он также указал и на потери украинской армии. По словам Шойгу, «на начальном этапе у ВС Украины было порядка 201-202 тыс. человек».

За время спецоперации бойцов на фронте стало вдвое меньше. «Погибших у них более 61 тыс. и раненных свыше 49 тыс. Это значимые потери. Половина армии потеряна. Поэтому у них идет четвертая волна мобилизации, мобилизовано почти 300 тыс. человек, и эта работа продолжается, что называется, от пляжа до вокзала идет отлов», – сказал российский министр.