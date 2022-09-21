Песков рассказал о содержании «секретного» пункта указа Путина о частичной мобилизации

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что не может полностью раскрыть содержание седьмого пункта указа о частичной мобилизации россиян. Но он намекнул, что это положение документа связано с количеством граждан, которых планируется призвать на службу в армии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сроки частичной мобилизации, о которой сегодня объявил глава государства. «В указе о сроках не говорится», – напомнил Песков.

Представитель Кремля также не стал раскрывать содержание седьмого пункта указа Путина. «Действительно, он [седьмой пункт] для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», – сказал он.

«Единственное», что он смог сказать: »Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек».

21 сентября Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. В документе 10 пунктов, содержание седьмого пункта не раскрывается, там стоит пометка «для служебного пользования».

В первом пункте сообщается, что с 21 сентября в РФ объявляется частичная мобилизация. Второе положение документа приравнивает мобилизованных к военнослужащим-контрактникам. Зарплата у них будет такая же, говорится в следующем пункте.

В четвертом положении указывается, что контракты, которые будут заключены с мобилизованными, будут действовать до окончания действия частичной мобилизации.

Исключение составляют случаи их увольнения по возрасту (при достижении ими предельного возраста пребывания на службе в армии), по состоянию здоровья (например, мобилизованного признают не годным к военной службе), при вступлении в силу приговора о лишении свободы. Но если не годный к службе военный изъявит желание продолжить службу в ВС РФ на должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими, то его оставят на службе. Это прописано в пятом пункте.

Шестой раздел закона постановляет, что российское правительство должно профинансировать призывную кампанию, а также принять меры, чтобы обеспечить ВС РФ всем необходимым в период частичной мобилизации.

Восьмым пунктом ответственным за процесс мобилизации объявлены губернаторы регионов. Они должны провести все необходимые мероприятия в сроки, установленные Минобороны РФ для каждого субъекта.

Своим указом Владимир Путин также предоставил россиянам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Она действует весь период работы в этих организациях.

Остальные категории граждан, которым будет предоставлено право на отсрочку, и порядок его предоставления определят российские министры, говорится в девятом пункте документа.

В последнем положении документа говорится, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 21 сентября.

Кто попадет под мобилизацию

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев утверждает, что мобилизация коснется только тех, кто служил в армии. Выпускники военных кафедр к служившим приравниваться не будут, заявил он ТАСС.

Юрист военной коллегии адвокатов Павел Малютин отметил в комментарии RT, что призывать не будут мужчин с категорией «В» в военном билете, не годных к службе, а также людей с серьезными хроническими заболеваниями, например, с онкологическими.

Явиться в военкомат, подчеркнул адвокат, обязаны те россияне, которые получили личного в руки мобилизационные предписания. При этом на воинский учет необходимо встать по месту фактического проживания, добавил Малютин.

Глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов предположил, что в ходе частичной мобилизации больше всего мужчин могут призвать из центральных и западных регионов страны.

«Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха (Якутия). Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», – заявил он, уточнив, что каждый регион «получает разнарядку, исходя из своих возможностей».