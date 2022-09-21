«То вписывал, то зачеркивал эти имена»: Путин в Новгороде рассказал о Николае II и Ленине

Президент Владимир Путин на торжествах в честь 1160-летия зарождения российской государственности заявил, что человек не может «чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ». Возможное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов «даже на время» он назвал «смертельно опасным». Путин подчеркнул также, что никто и никогда не способен «запретить или отменить» уникальную цивилизацию и богатейшую культуру России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде. В поздравительной речи он подчеркнул, что страна «больше никогда не позволит ослабить свой суверенитет». Военная операция РФ на Украине. День 210-й Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Ей подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную... 21 сентября 21:41

«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. Больше от нас подобных ошибок не дождутся», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, суверенитет — это «гарантия свободы каждого» гражданина, а «в нашей традиции» человек не может «чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина». «Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира», — отметил президент.

Он добавил, что солдаты и офицеры, участвующие в спецоперации на Украине, проявляют высшие человеческие качества, а «быть патриотом — суть природы и характер российского народа».

«Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — подчеркнул российский лидер.

Политик перечислил главные, как он считает, российские ценности, которые невозможно разрушить, — верность правде и справедливости, милосердие, сострадание, уважение к семье, любовь к детям, взаимовыручка, готовность «добиваться благополучия не для себя одного, а для всех — для всей страны, для всей России».

«Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом», — уверен Путин.

Честное партнерство

По словам Путина, Россия находится «на стороне открытого и честного партнерства» и будет выстраивать отношения с «теми, кто разделяет эти идеи». «Мы на стороне открытого, честного партнерства. На этом твердо стоим и будем выстраивать такие отношения со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он. Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обратились... 21 сентября 18:10

Президент заверил, что ответственная и сильная власть в России «всегда будет служить только народу своей страны». «И его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира», — добавил он.

«Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь, и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша — вот, что для нас главное», — пояснил Путин. Он добавил, что «быть частью многообразной российской цивилизации» — это счастье, но и ответственность.

«Колыбель Руси»

Президент назвал Великий Новгород, Рюриково городище, Старую Ладогу и Изборск «колыбелью Руси, истоком нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения».

«Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма», — напомнил Путин.

Россия проживала разные периоды, в том числе раздробленность, продолжил президент, но «каждый период заканчивался героическими победами». В числе выдающихся людей он назвал Рюрика, Вещего Олега, княгиню Ольгу, князя Владимира.

«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все они — государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ сделали Россию великой мировой державой», — сказал президент.

21 августа 1852 года император Николай I подписал Указ, согласно которому требовалось «держаться строго летоисчисления преподобного Нестора», и 862 год получил официальный статус «начального события российской государственности». В качестве точки отсчета определили призвание на княжение варягов.