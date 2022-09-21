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Политика

«То вписывал, то зачеркивал эти имена»: Путин в Новгороде рассказал о Николае II и Ленине

Путин предупредил о смертельной опасности ослабления суверенитета России

Президент Владимир Путин на торжествах в честь 1160-летия зарождения российской государственности заявил, что человек не может «чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ». Возможное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов «даже на время» он назвал «смертельно опасным». Путин подчеркнул также, что никто и никогда не способен «запретить или отменить» уникальную цивилизацию и богатейшую культуру России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде. В поздравительной речи он подчеркнул, что страна «больше никогда не позволит ослабить свой суверенитет».

«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. Больше от нас подобных ошибок не дождутся», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, суверенитет — это «гарантия свободы каждого» гражданина, а «в нашей традиции» человек не может «чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина». «Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира», — отметил президент.

Он добавил, что солдаты и офицеры, участвующие в спецоперации на Украине, проявляют высшие человеческие качества, а «быть патриотом — суть природы и характер российского народа».

«Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — подчеркнул российский лидер.

Политик перечислил главные, как он считает, российские ценности, которые невозможно разрушить, — верность правде и справедливости, милосердие, сострадание, уважение к семье, любовь к детям, взаимовыручка, готовность «добиваться благополучия не для себя одного, а для всех — для всей страны, для всей России».

«Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом», — уверен Путин.

Честное партнерство

По словам Путина, Россия находится «на стороне открытого и честного партнерства» и будет выстраивать отношения с «теми, кто разделяет эти идеи». «Мы на стороне открытого, честного партнерства. На этом твердо стоим и будем выстраивать такие отношения со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Президент заверил, что ответственная и сильная власть в России «всегда будет служить только народу своей страны». «И его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира», — добавил он.

«Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь, и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша — вот, что для нас главное», — пояснил Путин. Он добавил, что «быть частью многообразной российской цивилизации» — это счастье, но и ответственность.

«Колыбель Руси»

Президент назвал Великий Новгород, Рюриково городище, Старую Ладогу и Изборск «колыбелью Руси, истоком нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения».

«Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма», — напомнил Путин.

Россия проживала разные периоды, в том числе раздробленность, продолжил президент, но «каждый период заканчивался героическими победами». В числе выдающихся людей он назвал Рюрика, Вещего Олега, княгиню Ольгу, князя Владимира.

«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все они — государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ сделали Россию великой мировой державой», — сказал президент.

21 августа 1852 года император Николай I подписал Указ, согласно которому требовалось «держаться строго летоисчисления преподобного Нестора», и 862 год получил официальный статус «начального события российской государственности». В качестве точки отсчета определили призвание на княжение варягов.

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