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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 211-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 211-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
Украина и Россия провели обмен военнопленными, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, Москва получила 55 пленных, среди которых — военные летчики и один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук. Президент Зеленский заявил, что на Украину в результате обмена пленными вернулись 215 военных, в том числе пять старших офицеров. Российская сторона пока не комментировала информацию об обмене пленными. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила Киев в дальнейшей поддержке, отметив, что «ООН — это больше, чем недееспособный Совет Безопасности, — это место для решений». Китай выступил за мирные переговоры с целью прекращения огня на Украине. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:45

❗️Теракт на российском газопроводе готовил агент СБУ по заданию украинских спецслужб, он задержан, сообщили в ФСБ — ТАСС.

09:43

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации подтолкнул Вашингтон к готовности согласиться на передачу Киеву баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет Defense One.

«Я думаю, что после заявления Путина мы ближе к политическому решению в Вашингтоне о том, что Украина заслуживает ATACMS и действительно нуждается в них», — указал представитель Украины на конференции национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе.

По его словам, американские чиновники опасаются, что Киев применит оружие против объектов на территории РФ. Гаврилов заверил, что Украина не собирается наносить такие удары, добавив, что у Киева «есть цели... в Крыму».

09:41

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении, которое было показано 21 сентября на сессии Генассамблеи ООН, высказался о возможности переговоров Киева с Москвой, передает ТАСС.

«Что касается переговоров между Украиной и Россией. Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы. Я исключаю, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», — сказал глава государства.

09:36

Европейский союз расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций против РФ и может отменить право вето при голосовании по вопросам, касающихся России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в ЕС.

По его словам, ЕС ускорит разработку нового пакета антироссийских санкций. «Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят. в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», — указал собеседник агентства.

По его словам, в новый пакет санкций войдет ряд мер, связанных с установлением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, включая Венгрию, опасаются, что РФ может сократить поставки нефти в ответ на эту меру.

Источник также указал, что на данном этапе Еврокомиссия (ЕК) ищет формат выполнения этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето.

«Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление санкций», — продолжил он. По его слолвам, ЕК намерена представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.

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Михаил Голенков/РИА «Новости»
09:35

09:33

09:29

Президент РФ Владимир Путин должен вывести российские войска с территории Украины для достижения стабильности в Европе и мире, заявили в МИД Великобритании.

Согласно релизу, глава ведомства Джеймс Клеверли выступит с таким призывом в четверг, 22 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН министерского уровня.

Как отмечается в его заявлении, Путин «должен уйти из Украины, чтобы позволить вернуться к региональной и глобальной стабильности». В тексте также указывается, что во время заседания Клеверли отдельно затронет тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.

09:25

09:20

Япония собирается расширить экспортные санкции в отношении России, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы японского МИД Ёсимаси Хаяси на встрече министров иностранных дел стран G7, прошедшей в Нью-Йорке.

По информации Kyodo, в санкционные списки будут внесены организации, связанные с военной и оборонной сферой.

09:16

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на частичную мобилизацию в России, Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку. Он указал, что США и союзники осуждают действия России в отношении Украины, передает ТАСС.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. Вместе мы оказывали Украине последовательную и значительную поддержку в ее обороне, мы продолжим эту непоколебимую поддержку», — сказал Блинкен, добавив, что помогать будут «столько, сколько потребуется».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Brendan Smialowski/Pool via Reuters
09:11

В ДНР за сутки один мирный житель погиб и восемь ранены — ТАСС.

09:03

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов. По его данным, ряд фирм уже этим занимаются, пишет издание Military Times.

09:00

08:56

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска должны немедленно уйти из подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».

«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав РФ украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России», — сказал чиновник.

В настоящее время российские военные контролируют около 73% территории Запорожской области, остальные 27%, в том числе областной центр Запорожье, находятся под контролем Киева.

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Кадр из видео/РИА «Новости»
08:50

08:33

Спецрейс авиакомпании «Ямал» доставил в Ханты-Мансийск 45 человек, экстренно эвакуированных из Горловки и поселка Гольмовский ДНР во время обстрелов населенных пунктов — ТАСС.

08:31

08:24

Боррель также заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против российского руководства:

08:23

Главы МИД Европейского союза на встрече в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Совет согласовал декларацию», — сказал он.

Боррель также указал, что ЕС расценивает референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях как «нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
08:19

Байден и Макрон на встрече в Нью-Йорке подтвердили поддержку Украины — ТАСС.

08:18

08:17

В ДНР сообщили об обстреле Енакиево из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ — ТАСС.

08:16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеовыступлении, которое было показано на сессии Генассамблеи ООН, что Киев не желает затяжного, «отложенного» конфликта — ТАСС.

Он также представил «формулу мира», состоящую из пяти пунктов. По его мнению, это наказание, защита жизни, восстановление и гарантия безопасности, а также решимость. Украинский лидер указал, что его формула может сработать не только для Украины, но и для всех, «кто может оказаться в похожей ситуации».

«Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — пояснил Зеленский.

Кроме того, он призвал предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также оружие дальнего действия и боеприпасы.

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Genya Savilov/AP
08:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке — ТАСС.

08:13

08:12

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в четверг на пресс-конференции в Токио озвучил опасения японских властей по поводу вероятности применения ядерного оружия против Украины — ТАСС.

08:10

При взрыве мины в Лисичанске погибли две женщины — ТАСС.

08:09

08:08

❗️215 украинских военнопленных вернулись домой в рамках обмена с Россией, из них 108 — бойцы «Азова», сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.

08:07

⚡️Украина в рамках обмена военнопленными с Россией поменяла лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на защитников «Азовстали», сообщает «РБК-Украина».

08:05

Китай выступил за мирные переговоры с целью прекращения огня на Украине — ТАСС.

08:03

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН — ТАСС.

08:02

08:01

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз заверила Украину в дальнейшей поддержке, в том числе со стороны мирового сообщества, отметив при этом, что ООН — «это больше, чем недееспособный Совет Безопасности, это место для решений».

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 211-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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