Военная операция РФ на Украине. День 211-й

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Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации подтолкнул Вашингтон к готовности согласиться на передачу Киеву баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет Defense One.

«Я думаю, что после заявления Путина мы ближе к политическому решению в Вашингтоне о том, что Украина заслуживает ATACMS и действительно нуждается в них», — указал представитель Украины на конференции национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе.

По его словам, американские чиновники опасаются, что Киев применит оружие против объектов на территории РФ. Гаврилов заверил, что Украина не собирается наносить такие удары, добавив, что у Киева «есть цели... в Крыму».