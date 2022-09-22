«Введем как можно скорее»: Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз как можно скорее примет новые санкции против России из-за готовящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав РФ. Он также пообещал продолжить поставку оружия Украине.

«Привлечь к ответу» Россию

Жозеп Боррель выступил на пресс-конференции во время Генассамблеи ООН. Он зачитал заявление глав МИД Евросоюза, в котором говорится, что ЕС введет новые санкции против России, руководства страны и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. МИД Британии потребовал от РФ вывести войска с Украины для достижения глобальной стабильности Президент РФ Владимир Путин должен вывести российские войска с территории Украины для достижения... 22 сентября 09:37

«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, насколько возможно скорее совместно с нашими партнерами. <…> Мы продолжим поддерживать Украину поставками военной техники, сколько это потребуется», — сказал Боррель.

Он также пообещал «привлечь к ответу» Россию, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и «другие нарушения международного права» на Украине. Глава дипломатии ЕС уточнил, что главы МИД стран блока пока не решили, кто конкретно попадет под санкции, и не составили список.

«На сегодняшний день очевидно, что мы продолжим оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине. Также мы изучим и примем новые рестрикции — как персональные, так и секторальные», — подчеркнул Боррель, добавив, что пока было принято только политическое решение.

Кроме того, он отметил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к нам в первой части встречи, чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», — сказал глава европейской дипломатии.

Он пояснил, что эта встреча была необходима для понимания, «что стоит на кону».

Новые санкции

Издание Politico со ссылкой на слова дипломатов ЕС сообщило, что консультации по новым антироссийским санкциям начнутся в течение нескольких дней. Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении, которое было показано 21 сентября... 22 сентября 01:55

«Брюссель уже ввел несколько пакетов санкций против России в связи с ее войной с Украиной. Еврокомиссия в настоящее время готовит новые меры и обсудит предложения с послами ЕС уже в пятницу», — приводятся в статье слова дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

Они также сообщили, что ожидается «обсуждение плана по ограничению цен на российскую нефть», который предложили страны G7.

«Другими потенциальными мерами, которые будут рассмотрены, могут стать дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши», — заключили источники издания.

«Мы не участвуем в войне»

20 сентября было обнародовано заявление Жозепа Борреля, в котором он осудил готовящиеся на Украине референдумы.

«ЕС решительно осуждает запланированные незаконные референдумы, которые направлены против законных и демократически избранных украинских властей, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, являются грубым нарушением международного права. Результат таких действий будет недействительным, не получит признания ЕС и государств-членов», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Накануне Боррель уточнил, что Евросоюз не будет принимать участия в конфликте на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву. МИД Турции: референдумы «будут препятствовать» урегулированию ситуации на Украине В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и... 21 сентября 23:18

«Этого не произойдет — мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками – «Газета.Ru») рецепт тот же – военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции», — пояснил Боррель.

Готовящиеся референдумы

Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) 19 сентября обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день с аналогичными призывами выступили администрации Херсонской и Запорожской областей. Референдумы о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей намечены на 23–27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся под их контролем часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами.

Согласно информации агентства, российские военные контролируют около 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем ВСУ.

«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России», — сказал Рогов.