Медведчук на командиров «Азова»* и приговоренных к казни. Москва и Киев обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными. В минобороны России сообщили, что с подконтрольной Киеву территории вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона объявила о возвращении из плена 215 солдат, среди которых – иностранные наемники, приговоренные в ДНР к смертной казни, и военнослужащие ВСУ, включая командиров «Азова». Согласно информации The Guardian, среди вернувшихся в Россию – украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

55 военнослужащих и Медведчук

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что из украинского плена в Россию вернулись 55 военнослужащих.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказал Конашенков.

По словам Минобороны, все освобожденные из плена уже доставлены в Россию самолетом военно-транспортной авиации и «находятся в медицинских учреждениях Минобороны».

«Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Как сообщает газета The Guardian, помимо военных «Украина освободила пророссийского олигарха Виктора Медведчука». Согласно открытым источникам, он – бывший депутат Верховной Рады, глава ныне запрещенной украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом, но в феврале 2022 года сбежал, украинские правоохранительные органы задержали его в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену.

Обмен Медведчука подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что среди 55 освобожденных военнослужащих — пять человек с Донбасса, остальные из России. Пушилин также заявил, что Украине переданы 215 человек, часть из них — представители нацбатов.

«Понимаю чувства и эмоции всех, но подписал указ, исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», - цитирует Пушилина РИА Новости.

215 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников

В Telegram-канале Офиса президента Украины появилось сообщение, что руководитель Офиса Андрей Ермак доложил Владимиру Зеленскому о возвращении из российского плена 215 человек, среди которых 124 офицера. Гутерриш выступил за обмен пленными между Москвой и Киевом в формате «всех на всех» Генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью РИА «Новости» сообщил, что организация рассчитывает, что... 19 сентября 06:43

«Мы возвращаем домой наших людей <…> Сегодня у нас 215 хороших новостей <…> Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное – для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности. Герой Украины Евгений Бова. Герой Украины Лев Пашко. Герой Украины Денис Прокопенко. Всего же 108 бойцов «Азова» <…> (организация запрещена в России)Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие. Еще раз спасибо всем, кто реализовал эту победу для Украины», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его Офиса.

Как уточняет агентство Anadolu, украинский лидер также провел видеоконференцию с освобожденными командирами украинского батальона «Азов».

Он также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах с Москвой. Зеленский отметил, что пять членов «Азова» прибыли в Турцию и «будут находиться» там «в безопасности под особым контролем Эрдогана».

«Это Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега», — приводит агентство слова президента Украины.

В свою очередь Ермак уточнил, что среди освобожденных 215 человек были 108 бойцов батальона «Азов». Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы пленным военным ВСУ Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военнослужащим Вооруженных сил Украины... 20 сентября 13:38

Освобождение приговоренных к казни

Государственное информагентство Саудовской Аравии опубликовало в Twitter видео и фотографии с освобожденными из российского плена иностранными наемниками. На кадрах видно, как они выходят из самолета. Среди них – ранее приговоренные к смертной казни в ДНР два британца – Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Как уточняет The Guardian, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана всего были освобождены 10 иностранных наемников, включая двух американцев. А Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что остальные были гражданами Хорватии и Швеции.

«Мы просто хотим, чтобы все знали, что мы вне опасности», — приводит издание слова Эслина.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что всего из плена были освобождены пять граждан королевства. Она отметила, что они «благополучно вернулись, положив конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей».

«Очень приятные новости о том, что пять британских граждан, удерживаемых пророссийскими доверенными лицами на востоке Украины, благополучно возвращаются, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей. Россия должна положить конец безжалостной эксплуатации военнопленных и задержанных гражданских лиц в политических целях», — написала она в Twitter, сообщает Reuters.