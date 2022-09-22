Песков заявил, что правительство готовит документ по отсрочке от мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что военную спецоперацию на Украине по-прежнему нельзя называть войной. Он добавил, что правительство готовит разъяснения по поводу того, кто получит отсрочку от частичной мобилизации. Представитель Кремля также отметил, что вручение повесток задержанным на митингах не противоречит закону. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Спецоперацию нельзя называть войной

Дмитрий Песков заявил, что после объявления частичной мобилизации статус военной спецоперации на Украине не изменился. Он также уточнил, что СВО по-прежнему нельзя называть войной. «Никакой брони у депутатов нет». Володин напомнил, кто подлежит частичной мобилизации Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале раскрыл причины объявления частичной... 22 сентября 12:08

По его словам, кабмин работает над документом о категориях граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации.

«Это пункт 9 указа президента... правительство готовит соответствующую позицию и документальное оформление», — сказал Песков журналистам.

Накануне утром президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

Соответствующий указ президента был опубликован на сайте Кремля. Согласно тексту документа, в девятом пункте говорится о том, что необходимо предоставить право на отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.

«Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством», — уточняется в документе.

Мобилизация миллиона человек

Дмитрий Песков также опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек.

«Это ложь», — ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что в седьмом пункте указа Путина, предназначенном «для служебного пользования», якобы содержатся данные о призыве до миллиона человек.

Противостояние с НАТО

Песков также заявил, что решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.

«Президент в своем выступлении вчерашнем дал четкую характеристику и объяснил причины принятия такого решения. Дело в том, что спецоперация начиналась <...> для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически <...> блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости», — пояснил представитель Кремля. Песков рассказал о содержании «секретного» пункта указа Путина о частичной мобилизации Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что не может полностью... 21 сентября 17:58

Кроме того, он переадресовал Минобороны РФ вопрос журналистов о том, будет ли прописываться возраст мобилизованных.

«Все детали, связанные с мобилизацией, они определяются и доводятся до сведения регионов Министерством обороны России», — подчеркнул Песков.

Согласно его данным, в настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось.

«В настоящий момент каких-либо решений на этот счет (об экономической мобилизации – «Газета.Ru») не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений», — сообщил он, уточнив, что в законах о мобилизации есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях.

«Информация преувеличена»

Песков заявил, что вручение повесток задержанным на митингах «не противоречит закону», поэтому в этом «нет никакого нарушения прав».

А информацию об ажиотажах в аэропортах и на границах с сопредельными странами после объявления частичной мобилизации он назвал преувеличенной.

«Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Песков опроверг сообщения об отказе сына Николая явиться в военкомат Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения средств массовой информации о якобы... 21 сентября 18:52

Он добавил, что к этой информации нужно относиться очень внимательно, чтобы не становиться ее жертвами.

«Восьмой пункт указа президента: высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации», — так Песков ответил на вопрос о «закрытии границ в регионах» и публикациях о том, что Татарстан и Курская область уже запретили выезд тем, кто подлежит мобилизации.

Представитель Кремля также отметил, что количество и сроки определяются министерством обороны России для каждого субъекта РФ.

Звонок сыну Пескова

Кроме того, Песков прокомментировал розыгрыш своего сына сторонниками Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что знает от сына о содержании его разговора с «военкоматом».

«Я не смотрю материалы команды этого заключенного, это первое. Второе, я знаю об этом, но я также знаю, что полного текста разговора эти граждане так и не выложили», — сказал Песков.

Накануне соратники Навального опубликовали видео с телефонным разговором с Николаем Песковым, во время которого ведущий эфира, представившись сотрудником военкомата, потребовал, чтобы тот на следующее утро явился в военкомат в связи с объявленной частичной мобилизацией.