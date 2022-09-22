Семьям с детьми будут выдавать универсальное пособие

С 2023 года малоимущие семьи будут получать универсальное пособие. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новый пакет объединит несколько действующих мер соцзащиты, в том числе – выплаты в связи с рождением и усыновлением ребенка. Подать заявление на пособие можно будет несколькими способами. Размер пособия зависит от величины МРОТ, которая с нового года вырастет.

Универсальное пособие для семей с низкими доходами планируют ввести в России. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — заявил он.

Универсальное пособие включит в себя «детские» выплаты – на возраст от трех до семи и от восьми до 17 лет. Его также будут назначать нуждающимся россиянкам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление – либо через портал госуслуг, либо в МФЦ, либо в фонде пенсионного и социального страхования.

Как отмечал ранее Минтруд, правительство РФ оказывает поддержку семьям с низкими доходами, имеющим детей-школьников. Сейчас ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76% семей, пишет РИА «Новости». В среднем по стране прожиточный минимум составляет 11 592 руб., но по регионам сумма выплат варьируется от 11 341 до 30 784 руб.

В следующем году предлагается увеличить прожиточный минимум до 14 375 руб., а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 руб. «Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — отметили в Минтруде.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это будет эквивалентно 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. руб., сообщили в министерстве.

Малоимущая семья — это семья, где величина дохода в месяц на душу составляет меньше, чем прожиточный минимум, принятый в регионе. Для признания малоимущей семьей нужно, чтобы члены этой семьи проживали совместно и вели совместное хозяйство.

Принятые меры

В конце октября 2021 года правительство России дополнительно выделило 28,3 млрд руб. на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.

Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечены не менее 2,7 млн детей, отмечается в сообщении кабмина.

Кроме того, в качестве дополнительной поддержки для малоимущих семей с детьми с 1 января 2018 года были установлены ежемесячные выплаты на родившегося (усыновленного) первого или второго ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Право на это пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, действующих в регионе проживания. В среднем по стране его размер составляет от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет введены с января 2020 года. Право на данное пособие имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе их проживания. В 2020 году размер выплаты составлял 50% от величины прожиточного минимума (в среднем по России — 5,5 тыс. руб. в месяц).

С 1 января 2021 года эта выплата назначается более адресно и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума — в зависимости от семейного дохода.

Также ежемесячные компенсационные выплаты получают те, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. В настоящее время неработающие родитель, усыновитель или опекун получают 10 тыс. руб. в месяц, другие лица — по 1,2 тыс. руб. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду. Помимо этого, дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату, с 1 февраля 2021 года она составляет 2 919 руб.