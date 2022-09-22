«Нужно надеяться на лучшее». Сможет ли новый посол США изменить отношения с Россией

Москва согласилась с кандидатурой Линн Трейси, которую Вашингтон планирует назначить послом США в России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон запросил согласование Трейси еще некоторое время назад. В назначении нового посла, отметил Рябков, Москва видит возможность улучшить отношения с США, однако пока ситуация заставляет желать лучшего. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что ведомство одобрило кандидатуру на должность нового посла США в Москве Линн Трейси. Он отметил, что Россия серьезно относится к малейшим признакам отношений с США, однако пока есть лишь тенденция на «обрушение отношений». Трейси — специалист по России и странам СНГ, с 2019 года работала послом в Ереване.

«Да, агреман (согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы диппредставительства другого государства. — прим. «Газеты.Ru») дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — сказал дипломат журналистам.

Он напомнил, что назначение должен утвердить американский Сенат.

Рябков добавил, что российская сторона «серьезно отнесется к малейшему признаку улучшения» отношений, но пока лишь видит тенденцию «на полное обрушение отношений».

«Это одна из особенностей текущего момента, в целом достаточно нестабильного и несущего в себе опасности. Пока признаков улучшения нет и близко», — добавил замглавы ведомства.

Трейси возглавляет американскую дипмиссию в Армении, ее кандидатуру на новую должность ранее выдвинул президент Джо Байден.

17 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала назначение нового посла США в России, однако не назвала имя кандидата.

«Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию. Это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. И это тоже прекрасно», — сказала Нуланд. «Осудить действия Кремля». Россияне столкнулись с «вопиющими требованиями» на латвийской границе Граждане России при пересечении госграницы Латвии столкнулись с различными проблемами и... 19 сентября 11:03

С февраля 2019 года Трейси была послом США в Армении. В последнее время Вашингтон значительно сблизился с Ереваном, особенно на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. 22 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку безопасности Армении.

«Нужно надеяться на лучшее»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что от отношений между Россией и США зависит «очень многое», поэтому он надеется, что назначение Линн Трейси на пост посла США в РФ поможет «смягчить международную обстановку».

«Нужно надеяться на лучшее. Отношения между Россией и США находятся на таком низком уровне, что только остается надеяться. Поэтому будем думать, что с новым послом нам удастся каким-то образом смягчить эту без того непростую нашу международную обстановку не только между Россией и США, но и в мире в целом, потому что от наших отношений зависит очень многое», — сказал он.

Работа в СНГ и покушение

Трейси родилась в городе Барбертон (Огайо, США). В 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии (штат Джорджия), в 1994 году – степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком. Армения и Азербайджан договорились о перемирии. В Ереване вспыхнули протесты Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества Армении и... 15 сентября 10:03

С 1987 по 1990 год жила в Москве. С 1994 года начала работать в Госдепартаменте, затем отправилась с дипломатической работой в Пакистан, а позже — в Киргизию.

В начале нулевых Трейси занимала должность координатора по Грузии и Казахстану. Параллельно находилась по службе в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.

Трейси также занимала пост главы консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду «За проявленный героизм» — 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение, ее бронированный автомобиль попал в засаду и был обстрелян боевиками. Никто из находящихся в машине не пострадал. Трейси позже вспоминала, что вместо того, чтобы отправиться домой, поехала в офис, чтобы показать своим сотрудникам, что все в порядке.

С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала замглавы миссии в посольстве в Москве. Также она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента. В январе 2019 года назначена послом США в Армении. 19 февраля 2019 года вступила в должность.