Военная операция РФ на Украине. День 212-й

09:50

62% россиян сообщили, что следят за новостями вокруг Запорожской АЭС. Опасаются ядерной катастрофы в связи с боевыми действиями в районе ЗАЭС 56% респондентов, 37% опасений не испытывают. Среди тех, кто следит за ситуацией, 67% опасаются, 29% не опасаются катастрофы, выяснил Фонд «Общественное мнение».

На момент опроса (9-11 сентября) оценили вероятность ядерной катастрофы на Запорожской АЭС как высокую 23%, как среднюю – 24%, как низкую – 9% респондентов. О том, что в начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ, в той или иной мере осведомлены 60% респондентов. 22% россиян полагают, что визит приведет к снижению риска ядерной катастрофы, 44% думают, что не приведет.