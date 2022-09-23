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Политика

«Все мы переживаем»: в Госдуме рассказали депутатах, которые попросились «на фронт»

Пятеро депутатов Госдумы от ЕР подали заявления о направлении в зону СВО

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Виталий Милонов/VK
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре депутата Госдумы от ЕР попросились на военную службу в зону спецоперации на Украине. По его словам, заявления парламентариев рассмотрят в Минобороны. Среди депутатов-добровольцев оказались Виталий Милонов и Дмитрий Саблин. Зампред оборонного комитета Дмитрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что тоже намерен поехать на фронт. Всего на Донбассе за летние каникулы побывал каждый третий депутат Госдумы.

Пять депутатов Государственной Думы от «Единой России» изъявили желание служить в Вооруженных силах РФ в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Как заявил в Telegram-канале секретарь генсовета ЕР, член Совфеда Андрей Турчак,

«заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону специальной военной операции в составе Вооруженных сил России [им] получены и будут рассмотрены Минобороны».

Служить в войсках на Донбассе желают заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Милонов заявил, что уже прибыл в Донбасс.

«Уже нахожусь на Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями», – рассказал депутат в разговоре с РИА Новости.

Милонов также отметил, что решил приехать в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих.

«Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках», – заявил депутат.

Кроме того, о своем намерении отправиться служить в зоне СВО сообщил замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат сказал, что не знает, когда отправится на фронт.

«Когда отправлюсь на фронт, не знаю. Эти вопросы любят тишину. Право каждого — ехать или не ехать. Конечно, здесь должны быть определенные навыки и мотивация, но мотивация у нас одна — защищать родину, я думаю, что она присутствует у всех, но определенные навыки должны быть: военная специальность, участие в боевых действиях. Но я в любом случае приветствую», — сказал он.

Швыткин пояснил, что официальное заявление подается в Министерство обороны либо в Росгвардию.

Депутат добавил, что количество парламентариев, желающих поехать в зону СВО, будет расти. По словам Швыткина, он опасается за свою жизнь, но считает необходимым защищать родину.

«В кулуарах мы неоднократно разговаривали с депутатами Госдумы, которые также изъявляли желание ехать. Я думаю, что список будет прибавляться. Насколько я боюсь за свою жизнь или не боюсь – вы знаете, только дурак ничего не боится. Все мы переживаем, и родные, и близкие — это объяснимо, как и у других граждан нашей страны. Но личный пример, и я думаю, что защищать родину сегодня не просто профессия, это призвание, это гражданская позиция каждого нашего гражданина страны», — подчеркнул он.

Согласно статье 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» депутатам и сенаторам предоставляется отсрочка при мобилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Он заявил, что те, кто соответствует требованиям, должны поучаствовать в военных действиях. «Никакой брони у депутатов нет», — подчеркнул он.

Володин напомнил, что в Донбассе уже находятся некоторые депутаты. Среди них — Адам Делимханов, который руководит добровольцами из Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

Газета «Ведомости» 20 сентября сообщила, что из «Единой России» на Донбассе побывала треть фракции — около 110 депутатов.

«Только за последние пару месяцев депутаты фракции совершили порядка 150 рабочих выездов в Новороссию», – говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

У КПРФ, «Справедливой России – За правду» и ЛДПР в Донбассе побывали примерно по 10 депутатов от фракции. От фракции «Новые люди» в Донбассе побывали три депутата – партия же участвует, как и прочие, в сборе гумпомощи.

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