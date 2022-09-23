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Политика

«На одном имени остановился Путин». Эрдоган заявил, что Медведчука отправили в Россию

Эрдоган сообщил, что освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинского политика Виктора Медведчука отправили в Россию. Медведчук был одним из фигурантов обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Посредником выступала Анкара. По словам Эрдогана, президент России Владимир Путин отдельно остановился на одном из пленных, однако фамилию человека не назвал. Позднее РИА «Новости» сообщило, что речь идет о Медведчуке.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из-под ареста на Украине Виктор Медведчук отправлен в Россию.

«Задачей было поменять 200 человек. Все эти люди сейчас находятся в Турции, они являются нашими гостями. На одном имени особо остановился Владимир Путин. Этого человека мы отправили в Россию», — сказал Эрдоган, не уточнив, однако, о ком именно идет речь.

Источник РИА «Новости» в администрации Эрдогана уточнил, что речь идет именно о Викторе Медведчуке. «Да», — сказал собеседник агентства на соответствующий вопрос, добавив, что процесс отправки военнопленных находится под контролем украинских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно, где сейчас находится украинский политик, однако отметил, что «возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать».

«Каждый обмен — это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы... Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков журналистам.

Медведчук возглавлял администрацию президента Украины с 2002 по 2005 год. Был лидером общественного движения «Украинский выбор» и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (запрещена на Украине). С началом боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году оказывал содействие в обмене пленными между республиками Донбасса и киевскими властями. До 21 февраля 2022 находился под домашним арестом в связи с уголовным делом о госизмене и содействии терроризму. За день до начала спецоперации ВС РФ на Украине сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля 2022 задержан Службой безопасности Украины. 18 апреля Медведчук попросил Путина и президента Украины Зеленского обменять его на жителей Мариуполя и украинских военных, оставшихся в городе.

Обмен Медведчука на командиров «Азова» (организация запрещена в России)

В ночь на 22 сентября Россия и Украина обменялись пленными по формуле «56 на 215». На Украину вернулись военнослужащие полка «Азов», в том числе командование подразделения. В Россию вернулись военнослужащие ВС РФ и Народных милиций ДНР и ЛНР, а также Медведчук. Также были освобождены иностранные наемники, участвовавшие в конфликте на стороне Украины, они находятся в Турции.

Документ об обмене пленными подписал глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил включение Медведчука в обменный фонд помощью политика, которую он оказывал пленным военнослужащим в 2014-2015 годах.

«Мы знакомы с Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014-2015 год мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», — сказал Пушилин.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале заявил, что Медведчук многое сделал для русских жителей Украины.

«Виктор Медведчук для всех русских людей, проживающих на территории еще той Украины, в условиях тотальной нацистской идеологии, был последней надеждой на жизнь. Мы все русские, и мы знаем, что мы своих не бросаем», — написал Стремоусов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал произошедший обмен. По его мнению, с ним и другими «активными участниками спецоперации» должны были посоветоваться. Он отметил, что его личное мнение не влияет на тот факт, что любой приказ Владимира Путина будет выполнен.

«Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен», — написал глава Чечни.

Президент Путин в 2017 году назвал Медведчука украинским националистом.

«Я считаю, что Виктор Медведчук — украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН», — говорил Путин.

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