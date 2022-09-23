«Эти люди могут представлять опасность». Какие страны не ждут российских уклонистов

Президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет Совета министров правительства по внешней политике и безопасности одобрили запрет российским туристам посещать страну. Это касается и тех туристов, кто въезжает в страну с шенгенскими визами других стран. Уклонистам от мобилизации путь в Финляндию также закрыт. Где еще не ждут бегущих от призыва россиян — в материале «Газеты.Ru».

В Финляндии решили существенно ограничить въезд российских туристов в страну. Теперь они не смогут попасть в республику даже с шенгенскими визам других государств. Финские визы будут аннулированы или их действие временно прекращено, однако дата вступления запрета в силу пока не называется.

«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», — сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Действие существующих финских виз может быть аннулировано или временно ограничено. Дата введения запрета не называется. Исключение будет сделано для граждан РФ, кто едет в республику с целью работы, учебы и посещения родственников. «Осудить действия Кремля». Россияне столкнулись с «вопиющими требованиями» на латвийской границе Граждане России при пересечении госграницы Латвии столкнулись с различными проблемами и... 19 сентября 11:03

Кроме того, решено отменить льготный порядок получения виз для владельцев недвижимости из России, однако детали пока обсуждаются. «Лазейка для владельцев недвижимостью будет закрыта», — сказал он.

Лазейка для уклонистов

Также Хаависто заявил, что отказ российских граждан от призыва на мобилизацию не расценивается финскими властями как достаточное основание для получения политического убежища.

«Считаю, что отказ от прохождения военной службы в связи с призывом (частичной мобилизацией) не является достаточным основанием, чтобы запрашивать убежище в Финляндии», — цитирует министра газета Iltalehti.

Представитель правоцентристов из «Национальной коалиции» Элина Валтонен отмечала, что слишком большой приток из соседней страны будет угрожать нацбезопасности. Солидарные с ней коллеги подчеркивали, что многие россияне поддерживали семь месяцев военную операцию «с дивана», а теперь не готовы в ней погибнуть или отправить туда своих детей.

Впрочем, некоторые депутаты, как от правящей финской партии, так и оппозиционных, занимают другую позицию. Депутат от правящей Социал-демократической партии Эркки Туомиойя в частности заявил, что «морально неприемлемо» отказывать россиянам в праве на убежище. В Минобороны рассказали, какие профессии освободят от мобилизации В Минобороны России сообщили, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной... 23 сентября 16:45

Финляндия с 19 сентября оставалась единственной страной Евросоюза, куда граждане России могли въехать через сухопутную границу. С того дня Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам приезжать с шенгенами других членов союза.

Ждут ли уклонистов в других странах

В Германии считают уклонение от мобилизации «убедительной причиной» для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище, передает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) cо ссылкой на немецких чиновников. Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF) поручено рассматривать такие просьбы от скрывающихся от мобилизации россиян и дезертиров. Пребывание уклонистов не будет рассматриваться в контексте параграфа 22 Закона о пребывании, соответственно россияне смогут претендовать на убежище, но не на гуманитарную визу.

По мнению представителя бундестага Штеффена Хебештрайта, у россиян должна оставаться возможность въезжать в Евросоюз. Он отметил, что это должно быть общеевропейским решением и что вопрос будет поднят на неформальном саммите ЕС.

Власти Ирландии сообщили, что рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, не желающим проходить службу в рядах ВС РФ после объявления о частичной мобилизации.

«В первую очередь мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Это является приоритетом для нас. <...> Это оказывает нагрузку на страну. Поэтому мы должны работать в рамках своих возможностей. <...> Мы никогда не отказывали людям, бегущим по моральным причинам или из-за преследования. Например, мы позволили въехать ряду журналистов и ученых из Афганистана в связи с занятой ими позицией по отношению к «Талибан» (организация запрещена в России), — сказал премьер-министр республики Михол Мартин.

В Польше, в свою очередь, не намерены принимать уклоняющихся от мобилизации, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарын. «Мы не должны таких людей массово принимать. Эти люди могут представлять опасность для нашей страны», — сказал он.

«Волна дезертирства не может рассматриваться как бунт против российских властей или бунт против конфликта на Украине», — сказал Жарын. «Все мы переживаем»: в Госдуме рассказали о депутатах, которые попросились «на фронт» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре депутата Госдумы от ЕР попросились... 23 сентября 16:06

Прибалтика по-разному отреагировала на возможный наплыв «отказников». В Литве, например, будут оценивать индивидуально каждое обращение на въезд в страну наравне с другими заявлениями. Там отметили, что у страны нет возможности рассматривать все обращения, однако представителям оппозиции и тем, кто находится под политическим преследованием, «двери Литвы открыты». Латвия и Эстония отказались давать визы российским уклонистам «из соображений безопасности». Эстонские власти отметили, что принимают у себя украинских беженцев, которые бежали из страны из-за спецоперации, соответственно, граждане России, которые хотят попасть в Эстонию, «должны выступить и заявить, что они против этой войны».

«Я обращаюсь к тебе, уклонист»

На фоне крупных очередей в аэропортах России и сухопутных границах с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мужчинам, которые пытаются избежать мобилизации и уехать в другие страны.

«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, законное использование гражданских прав, гарантированных Конституцией РФ, и, вместе с тем, попытка избежать призыва на мобилизацию — признак трусости.

«Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав. <…> Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? <…> Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город... И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», — считает Кадыров.