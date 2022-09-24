Минюст признал иноагентами учителя, блогера, журналиста и экономиста. Но не Пугачеву

Министерство юстиции России включило в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Романа Цимбалюка, Дмитрия Иванова (предположительно, блогер Камикадзе Ди), председателя «Альянса учителей» Даниила Кена и экономиста Александра Кушнаря. Российскую певицу Аллу Пугачеву, несмотря на ее публичную просьбу, иноагентом не признали.

Российский Минюст внес в реестр иностранных агентов экс-корреспондента агентства УНИАН в России, главу «Альянса учителей», экономиста и блогера. В графе перечня об источниках финансирования у всех указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».

Певица Алла Пугачева 18 сентября, спустя два дня после объявления ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) иноагентом, призвала Минюст включить и ее в эти ряды. Она объяснила, что согласна с мнением мужа. Послание Минюсту она выложила в своем аккаунте в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», – написала она. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна с мужем» Певица Алла Пугачева спустя два дня после объявления ее мужа Максима Галкина иноагентом призвала Минюст... 19 сентября 02:19

Тем не менее в список ее пока не включили.

«Укроп» на пресс-конференции

Роман Цимбалюк — экс-корреспондент украинского агентства УНИАН (медиахолдинг «1+1 медиа» Игоря Коломойского). Родился в Алма-Ате, вырос в Киеве. Освещал с места событий вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году. После возвращения из Грузии был командирован собственным корреспондентом УНИАН в Москву, где с тех пор проживал.

После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году продолжил работу в России. На начало 2017 года являлся единственным украинским корреспондентом, аккредитованным в РФ. Цимбалюк стал известен после пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2014 года, где задал два вопроса российскому президенту в футболке с надписью «Укроп». Тогда он спросил Путина об участии российских военных в конфликте на юго-востоке Украины и о возможности освобождения из российских исправительных учреждений граждан Украины военнослужащую Юлии Савченко и режиссера Олега Сенцова.

21 марта 2017 года Цимбалюк был задержан после записи интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапулом, который 18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, вывесил в окне общежития, где живет, флаг Украины. Вместе с Цимбалюком был задержан оператор канала «1+1» Никита Бородин. Через 3 часа всех троих отпустили.

В декабре 2021 года Цимбалюка вызвали на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к русским после запроса в прокуратуру от депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрия Дмитриева. В начале января 2022 года уехал из России, сославшись на угрозу личной безопасности.

До начала спецоперации ВС РФ на Украине журналист Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом) предположил, что Цимбалюк может быть завербован российскими спецслужбами.

«Я думаю, что он наш, российский, конторский. Представить себе, что на протяжении этих 8 лет в Москве работал официально украинский корреспондент, которого бы не держали за его украинскую душу и его украинские яйца российские спецслужбы, — я не думаю. Я думаю, Роман Цимбалюк не мог не быть завербован, поэтому сейчас в Киеве он, может, даже какую-то миссию выполняет», — сказал он. Иностранная поддержка, дискредитация армии: полиция проверяет заявление Пугачевой Жительница Подмосковья попросила МВД России проверить пост певицы Аллы Пугачевой о солидарности со своим... 20 сентября 19:48

Камикадзе Ди

Дмитрий Иванов — предположительно, You-Tube-блогер Камикадзе Ди (kamikadzedead). Родился в 1986 году в Москве. С середины 2010 года был одним из продюсеров видеохостинга Rutube. В январе 2011 года получил должность главного редактора сайта CarambaTV.ru.

Свое первое видео выложил на YouTube 20 декабря 2007 года. В конце мая 2017 года его YouTube-канал преодолел отметку в 1 миллион подписчиков. Позднее признавался, что его основная аудитория — школьники. Позже уточнил, что возраст его зрителей колеблется от 14 до 21 года.

Весной 2017 года уехал из России в Прагу (Чехия), обосновав это цензурированием роликов российского сегмента YouTube.

В 2011 году Иванов раскритиковал фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2», его видеоблог «Бесогон ТВ» и тот факт, что автомобиль режиссера оснащен спецсигналом». Спустя несколько дней видеохостинг удалил видеоролик без объяснения причин. Позднее Иванов создал другой видеоролик, в котором рассказал о судьбе первого видео. Он также был удален. Спустя несколько дней Иванов выложил еще два ролика, в которых также раскритиковал режиссера. YouTube удалил и их.

2 сентября на Иванова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. В своих видеороликах Иванов утверждал, что якобы ВС РФ нанесли ракетный удар по Драмтеатру в Мариуполе, а также критиковал представителя МИД РФ Марию Захарову. Юморист-иноагент. Минюст внес Галкина в черный список Юморист Максим Галкин признан иноагентом за «осуществление политической деятельности». В Кремле уже... 17 сентября 15:46

Даниил Кен и Александр Кушнарь

Кен является председателем «Альянса учителей» (организация называла своими целями борьбу с агитацией в учебных заведениях и с фальсификациями на выборах). В сентябре 2020 года был уволен из петербургского лицея № 344 с должности педагога-психолога за «аморальный поступок» — было возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП «Побои». Также является сторонником Алексея Навального. Неоднократно выступал с критикой спецоперации ВС РФ на Украине, призывал к несанкционированным акциям. Также выступал с критикой внеурочных занятий в российских школах «Разговоры о важном». В середине марта 2022 уехал из России в Армению.

Александр Кушнарь — главный редактор новостного сайта Newsader, бывший сотрудник «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Неоднократно выступал с поддержкой антироссийских санкций, в 2021 году организовал информационную кампанию против возвращения России в ПАСЕ. Выступает против проведения спецоперации ВС РФ на Украине, освещает ситуацию с точки зрения Киева.