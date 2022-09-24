Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 213-й день

Страны ЕС не собираются снимать санкции против России, заявил глава венгерского МИД Сиярто. При этом Венгрия никогда не согласится с возможными санкциями против «Росатома» и «Газпрома». Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территории ЛНР, неподконтрольной Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:13
Филиппинский президент Бонгбонг Маркос сообщил, что ведутся переговоры с российской стороной о поставках топлива и удобрений в соответствии со своими национальными интересами — ТАСС.
8:10
Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.
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