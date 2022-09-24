24 сентября 2022, 08:27 Политика Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 213-й день Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 213-й день Милана Геликова

close 100% Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Страны ЕС не собираются снимать санкции против России, заявил глава венгерского МИД Сиярто. При этом Венгрия никогда не согласится с возможными санкциями против «Росатома» и «Газпрома». Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территории ЛНР, неподконтрольной Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.