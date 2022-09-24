«Никогда не признаем». На Западе недовольны референдумами на востоке Украины

США будут вводить новые санкции против России в ответ на референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Президент Джо Байден заявил, что Вашингтон признает эти регионы только частью Украины, а референдумы «являются фикцией и нарушают международное право». Признавать итоги голосования отказываются и другие официальные лица стран G7 и НАТО. А вот турецкий эксперт считает, что через некоторое время Запад может изменить свое отношение к этим референдумам.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и союзники будут работать над дополнительными «быстрыми и мощными» экономическими санкциями против России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера,

эти ограничения должны стать ответом на проводимые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы о вхождении в состав РФ.

По словам Байдена, США «никогда не признают» украинские территории «чем-то, кроме как частью Украины».

«Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», — добавил президент Соединенных Штатов. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ. День второй В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей... 24 сентября 09:42

Байден добавил, что Вашингтон и впредь будет поставлять военную помощь Киеву. «Мы продолжим поддерживать украинский народ и предоставлять ему помощь в сфере безопасности, чтобы помочь защитить себя, поскольку он мужественно сопротивляется вторжению России», — приводит слова Байдена его пресс-служба.

Реакция G7

Страны «Группы семи» (G7, «Большая семерка») в совместном заявлении также осудили накануне референдумы на Донбассе.

Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США выразили готовность принять дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами.

Основанием для санкций будут считаться политическая или экономическая поддержка «незаконных попыток России изменить статус территории Украины».

Заявление G7 опубликовано на сайте администрации США.

«Большая семерка» считает, что действия российских властей нарушают Устав ООН и противоречат верховенству права. Референдумы, говорится в заявлении G7, «не имеют юридической силы и не легитимны».

Реакция Турции

Турция не признает итоги проводимых на Украине референдумов. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму.

Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — заявил чиновник, его слова передает ТАСС.

При этом Калын добавил, что «если посмотреть на картину в более широком контексте, она представляет собой новую фазу продолжающейся борьбы между Россией и Западом».

А вот турецкий журналист Юджель Оздемир считает, что западным странам придется задуматься через какое-то время о признании результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России.

В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — цитируют РИА «Новости» колонку в издании Evrensel.

Позиция НАТО

«Фальшивые референдумы нелегитимны… Это дальнейшая эскалация… Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — написал в Twitter еще 20 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Впоследствии в интервью CNN он заявил, что после референдумов Москва якобы будет утверждать, что российскую территорию атакуют с помощью оружия НАТО. Однако поддержку Украины альянс не прекратит, добавил Столтенберг.

Реакция МИДа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 сентября, что никакие угрозы со стороны западных стран не изменят решимость РФ «реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения».

Она подчеркнула, что начавшиеся в пятницу референдумы «полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями».

Голосование на референдумах о вхождении в состав РФ началось в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Волеизъявление продлится до 27 сентября включительно.

Как выглядят бюллетени

В ДНР и ЛНР вопрос на бюллетене изложен примерно одинаково: «Поддерживаете ли вхождение (вы за вхождение) ДНР/ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

В Херсонской области на референдуме у граждан спрашивают, поддерживают ли они выход области из состава Украины, создание самостоятельного государства и его вхождение в состав РФ на правах субъекта.

В Запорожское области вопрос сформулирован таким же образом. В обоих случаях бюллетени составлены на русском и украинском языках.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что РФ поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».