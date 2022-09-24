«Не доводить до конфликта РФ и НАТО». В Венгрии определили самую важную задачу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО не должна перерасти в открытую войну. Он добавил, что Будапешт всегда будет предпринимать миротворческие усилия. Дипломат добавил, что снимать санкции с Москвы Евросоюз пока не собирается, хотя ранее премьер Виктор Орбан призвал Брюссель снять санкции с РФ до конца года. Венгрию регулярно обвиняют в «пророссийской» ориентации после начала спецоперации на Украине.

Венгрия считает, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО ни в коем случае не должна перерасти в открытое военное противостояние. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если вы спросите меня, то сейчас это самая важная задача – избежать какого-либо прямого конфликта между Россией и НАТО, поскольку это приведет нас к таким последствиям, которые не нужны ни одной из сторон»,

— сказал глава венгерского МИДа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сийярто заявил, что он и многие другие представители его поколения (Петер Сийярто родился в 1978 году — «Газета.Ru») раньше «питали надежду никогда не пережить войну, выпавшую на долю его родителей».

«И это ожидание в конце февраля оказалось иллюзией. Мы не хотим подвергать опасности существование планеты, поскольку прямой конфликт между НАТО и Россией не имеет конца, и все понимают, что это значит. Вот почему каждый раз, когда мы встречаемся вместе с коллегами из НАТО, задача номер один для нас – это не допустить конфликта РФ и НАТО», — подчеркнул дипломат.

Венгрия не хочет вводить

Глава МИД Венгрии по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Будапешт не поддерживает желания ввести новые санкции в отношении России в энергетической сфере.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике», — подчеркнул Петер Сийярто.

Венгры не должны расплачиваться за не имеющий к ним отношения военный конфликт на Украине – это противоречит их национальным интересам, добавил дипломат.

Ранее Сийярто отмечал, что антироссийские санкции ЕС потерпели крах, поскольку не смогли остановить боевые действия на Украине, но усугубили экономический кризис в Европе.

Европа не будет снимать санкции

Петер Сийярто также заявил, что страны Европы на данном этапе не обсуждают возможность снятия санкций, введенных в отношении Российской Федерации. «Нет, нет, все ровно наоборот», — заявил министр.

При этом дипломат затруднился ответить на вопрос, может ли дефицит энергоносителей зимой побудить страны Европы ослабить введенные против России ограничения.

20 сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен отменить санкции против России до конца 2022 года.

«Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла избежать надвигающейся рецессии», — сказал он.

По его словам, введенные санкции больше вредят самой Европе.

18 сентября Орбан в очередной раз обратил внимание, что санкции Европы бьют по ней самой же, ЕС «стреляет себе в ногу». Венгерский премьер выразил мнение, что «война на Украине может продлиться до 2030 года», а Украина рискует потерять до половины своей территории.

Почти пророссийские

В конце марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит отказываться от поддержки санкционного давления на Россию в сфере энергетики.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук осудила позицию Венгрии в отношении украинского кризиса, заявив, что не все «сателлиты России» поступают как Будапешт в текущей ситуации. По ее словам, венгерское руководство фактически говорит «нет» на все предложения, направленные на усиление давления на Москву в условиях продолжения российской спецоперации.

«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. [В Будапеште] санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят нет», — объявила Верещук.

«Еще немного — и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» — добавила украинская чиновница.